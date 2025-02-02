كتبت مروة هريدى

يُطلق على ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم اسم "القاتل الصامت" لأنه يتراكم في جسمك دون ظهور أعراض واضحة، وبمرور الوقت، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وفي حين أن الأدوية يمكن أن تساعد، فإن إجراء تغييرات يومية صغيرة يمكن أن يخفض بشكل طبيعي نسبة الكوليسترول لديك ويحسن صحة قلبك، حيث وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، يُقدر أن ارتفاع مستويات الكوليسترول تسبب 2.6 مليون حالة وفاة، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

فيما يلى.. 6 عادات صحية يومية لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي:

استبدل قهوتك الصباحية بمشروب الكركديه

يؤدي الكافيين إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، مما قد يساهم بشكل غير مباشر في ارتفاع نسبة الكوليسترول بمرور الوقت، ويمكنك استبدال قهوتك الصباحية بمشروب الكركديه، حيث تشير الدراسات إلى أن الكركديه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ وتعزيز الكوليسترول الجيد، كما أنه يساعد في خفض ضغط الدم ويحافظ على ترطيب الجسم.

تناول حفنة من المكسرات والبذور المنقوعة

تحتوي المكسرات والبذور النيئة على دهون صحية، ولكن نقعها طوال الليل يزيل العناصر الغذائية الضارة، مما يجعلها أكثر صحة، مثل اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان وهى رائعة لخفض الكوليسترول بشكل طبيعي، حيث يعمل النقع على تحسين عملية الهضم، وتحسين امتصاص العناصر الغذائية، وتقليل الانتفاخ.

قم بالمشي لمدة 3 دقائق بعد تناول الوجبة

بدلاً من الجلوس أو الاستلقاء بعد تناول الطعام، يمكنك المشي لمدة ثلاث دقائق فقط، فقد أظهرت الأبحاث أن المشي القصير بعد تناول الطعام يمكن أن يخفض مستويات السكر والكوليسترول في الدم بشكل كبير، وهذه العادة البسيطة تحافظ على نشاط عملية التمثيل الغذائي لديك وتمنع تراكم الدهون.

امضغ طعامك 30 مرة قبل بلعه

تناول الطعام ببطء يلعب دورًا كبيرًا في التحكم في مستويات الكوليسترول، فعندما تمضغ الطعام جيدًا، ينتج جسمك المزيد من الإنزيمات الهضمية، والتي تساعد في تكسير الدهون بكفاءة أكبر، وغالبًا ما يؤدي سوء الهضم إلى تراكم الكوليسترول.

أضف طعامًا مخمرًا واحدًا إلى نظامك الغذائي

تحتوي الأطعمة المخمرة مثل اللبن الرائب والمخللات والزبادى على البروبيوتيك الذي يساعد في توازن بكتيريا الأمعاء، وتعمل الأمعاء الصحية على إزالة الكوليسترول الزائد من الجسم، وقد أظهرت دراسة أجريت عام 2010 أن البروبيوتيك يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول السيئ عن طريق تكسير الأحماض الصفراوية في الأمعاء.

تنفس بعمق لمدة 5 دقائق كل صباح

يعد التوتر أحد أكبر الأسباب الخفية لارتفاع نسبة الكوليسترول، فعندما تشعر بالتوتر، ينتج جسمك المزيد من الكوليسترول للتعامل مع الالتهاب، ويمكن للتنفس العميق أو ممارسة اليقظة لمدة خمس دقائق فقط أن يخفض مستويات التوتر لديك ويحافظ على الكوليسترول تحت السيطرة، فقط استنشق لمدة أربع ثوانٍ، واحبس أنفاسك لمدة أربع ثوانٍ، ثم ازفر لمدة ست ثوانٍ.