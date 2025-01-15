هذا المشروب الصحي يخفض نسب الكوليسترول والسكر

كتبت مروة محمود الياس

المشروبات الصحية هي أفضل صديق لك خلال فصل الشتاء، والحلبة من المشروبات التي تعزز من الصحة العامة وتشعرك بالدفء وتحسن من الحركة الهضمية وتقلل من المشكلات الإخراجية الهضمية ايضا.

وفقا لتقرير نشر في موقع فري ويل هيلث الطبي، فإن المشروبات الصحية وعلى رأسها مشروب الحلبة الدافئ من أفضل المشروبات خلال فصل الشتاء التي تعزز نسب الكوليسترول ونسب السكر أيضا.

تابع التقرير موضحا أن الحلبة يمكنها أن تتحكم في نسب الجلوكوز في الدم وتخفض من نسب السكر بشكل ملحوظ، بل إن بعض الدراسات التى أجريت عليها أظهرت أن مستويات السكر في الدم سواء قبل تناول الطعام او بعده تظل في معدلات معتدلة طالما تشرب الحلبة.وأظهر التقرير أن للحلبة تأثير جيد على تحليل الهيموجلوبين السكري المعروف، فهو يحسن من نسبته بشكل ملحوظ.

وتفيد الحلبة بشكل واضح في ضبط مستويات الكوليسترول الكلية وخاصة الكوليسترول الضار بدلا من النافع فضلا عن أنها تعزز من نسب الإقلال في الدهون الثلاثية، وذلك نظرا لان الحلبة تقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة.

تحسن الحلبة من المعدة وحركيتها ومن الإخراج وحركيته ايضا، تعزز نسب هرمون البرولاكتين في الجسم، وتعزز من الدفء العام والطاقه والشعور بالاسترخاء والهدوء، كما تبطن الأمعاء وتحسن من الصحة العامة وتعزز صحة العظام والجسم بشكل عام .