أخبار مصر.. جهاز الإحصاء: تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الرئيس السيسى يرسل برقية عزاء فى وفاة الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا

أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي، برقية عزاء إلى الرئيس الناميبي "نانجولو مبومبا" في وفاة الرئيس الراحل "سام نجوما"، الرئيس الأول والمؤسس لجمهورية ناميبيا، الذي وافته المنية بعد سنوات من الكفاح من أجل وطنه والقارة الأفريقية.

وزير الخارجية يؤكد التوافق العربى الكامل على مسألة رفض تهجير الفلسطينيين