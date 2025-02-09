أخبار مصر.. الطقس غدا الإثنين.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
رئيس الوزراء يُوجه المحافظين بضرورة المتابعة اليومية لجهود ضبط أسعار السلع
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الخامس لمجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عددٍ من ملفات العمل.
مصر تستضيف قمة عربية طارئة حول تطورات القضية الفلسطينية 27 فبراير
تستضيف جمهورية مصر العربية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة، وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.
وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى يتوجه إلى الولايات المتحدة فى زيارة رسمية
أفادت قناة "اكسترا نيوز"، فى خبر عاجل، أن وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطى يتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية.
وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق ينظمه القانون
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 283 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال".
وزير الصحة: منتدى التأمين الصحي الشامل خطوة حاسمة لتعزيز النظام الصحي
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، في جلسة نقاشية بعنوان «تعزيز الاستثمارات الخاصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية» والتي تعقد ضمن فعاليات المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي انطلق، اليوم الأحد، تحت رعاية وبحضور دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يستأنف جلساته غدا
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، على أن يعود المجلس للانعقاد غدا الاثنين.
المدارس تبدأ اليوم استلام استمارة الثانوية العامة من الطلاب وحتى 27 فبراير
تبدأ المدارس الثانوية العامة استلام استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2025 من الطلاب وحتى 27 فبراير الجارى، حيث يقدم الطلاب الاستمارة الأصل وصور منها و4 صور شخصية مكتوب عليها اسم الطالب وشهادة ميلاد حديثة وإيصال المصروفات وصورة منه وإيصال التابلت وصورة منه وإيصال الاستمارة "رسوم دخول الامتحان" وصورة منه وصورة بطاقة ولى الأمر مكتوب عليها رقم تليفون ولى الأمر وإيصال إعادة قيد لمن تجاوز نسب الغياب المقررة قانوناً وطابع فئة (10) جنيهات باسم دعم وتنمية المشروعات، بالإضافة إلى رسم التقدم للامتحانات وهو 210 جنيهات للمتقدمين من الطلاب للمرة الأولى والثانية و410 للمتقدمين للمرتين الثالثة والرابعة حيث أن القانون يمنح الطالب أحقية التقدم لامتحانات الثانوية العامة 4 مرات أو 4 سنوات.
فرص عمل للممرضين بالمغرب بمرتبات 1200 دولار.. تعرف على طريقة التقديم
كشفت وزارة العمل، عن طلبية جديدة لاستقدام العمالة المصرية للعمل بأحد أسواق العمل العربية، حيث أعلنت عن توفير 800 فرصة عمل لممرضات مصريات للعمل في المغرب، بمرتبات شهرية بقيمة 1000 دولار، بالإضافة إلى 200 دولار بدل سكن، علما بأن التقديم يبدأ من اليوم السبت، ولمدة 10 أيام.
انتظام الدراسة اليوم بالترم الثانى فى جميع مدارس الجمهورية
تنتظم الدراسة فى جميع المدارس اليوم الأحد بالفصل الدراسي الثانى، حيث تستقبل المدارس الطلاب فى جميع الصفوف الدراسية من رياض الأطفال حتى الثالث الثانوي العام والفنى، وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تحقيق الانضباط والالتزام والحضور بين الطلاب.
إجراء 700 ألف عملية جراحية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الشامل
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن إجراء 700 ألف عملية وجراحة في منشآتها الصحية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء، السويس، وأسوان.
نتنياهو يزعم: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
دخول 316 شاحنة مساعدات بينها 15 شاحنة وقود إلى معبرى العوجة وكرم أبو سالم
الطقس غدا الإثنين.. أجواء شديدة البرودة وأمطار بهذه المناطق
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الإثنين 10 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.