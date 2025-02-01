10 خطوات عشان تحافظ على وزنك في الشتاء

كتبت إيناس البنا

الإفراط في تناول الطعام خلال فصل الشتاء هو أمر شائع بسبب مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية، حيث يدفع الطقس البارد الجسم إلى الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية لتوليد الدفء والحفاظ على الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الأيام الأقصر وقلة ضوء الشمس إلى خفض مستويات السيروتونين، مما يؤدي إلى الأكل العاطفي والرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.

وفقا لموقع " NDTV "، يؤدي نمط الحياة الأكثر خمولًا خلال فصل الشتاء، بسبب درجات الحرارة الباردة، إلى تفاقم المشكلة، في حين أن هذه العوامل يمكن أن تجعل الإفراط في تناول الطعام مغريًا، إلا أنه يمكن إدارته باستراتيجيات واعية.

10 استراتيجيات لتجنب الإفراط في تناول الطعام في الشتاء

1. شرب كميات كبيرة من المياه

غالبًا ما يتم الخلط بين الجفاف والجوع، وخاصة في فصل الشتاء عندما تكون إشارات العطش في الجسم أضعف، يمكن أن يساعد شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم في تقليل تناول الوجبات الخفيفة غير الضرورية، اختر المشروبات الدافئة مثل شاي الأعشاب أو الماء الساخن بالليمون للحفاظ على ترطيب الجسم والشعور بالشبع دون تناول سعرات حرارية إضافية.

2. تناول وجبات متوازنة

تأكد من أن وجباتك تحتوي على توازن صحي من البروتينات والألياف والدهون الصحية، تساعد هذه العناصر الغذائية على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مما يقلل من الرغبة في الإفراط في تناول الطعام، على سبيل المثال، يمكنك تناول البروتينات الخالية من الدهون مثل الدجاج مع الحبوب الكاملة والكثير من الخضراوات للحصول على وجبة مرضية وغنية بالعناصر الغذائية.

3. التخطيط المسبق للوجبات

يساعد التخطيط المسبق للوجبات على منع تناول الطعام بشكل متسرع، فعندما يكون لديك خطة واضحة، تقل احتمالية تناولك للوجبات الخفيفة غير الصحية أو الإفراط في تناول الطعام أثناء الوجبات، قم بإعداد الحساء أو اليخنة أو الأطباق المطهية مسبقًا للاستمتاع بوجبات دسمة دون الشعور بالذنب.

4. تجنب تخزين الأطعمة غير الصحية

احرص على إبقاء الوجبات الخفيفة المغرية مثل رقائق البطاطس أو البسكويت أو الحلوى السكرية بعيدة عن متناولك، وبدلاً من ذلك، قم بتخزين خيارات صحية في مخزنك مثل المكسرات والبذور والفواكه الطازجة والزبادي، وإذا لم تكن الخيارات غير الصحية متاحة بسهولة، فمن غير المرجح أن تتناولها.

5. التحكم في أحجام الحصص

استخدم أطباقًا أو أوعية أصغر حجمًا للتحكم في أحجام الحصص، تقديم الطعام في أجزاء أصغر حجمًا يمكن أن يخدع عقلك ويجعله يشعر بالرضا عن كمية أقل، تجنب تناول الطعام مباشرة من وعاء أو وعاء كبير للحفاظ على التحكم في كمية ما تستهلكه.

6. الالتزام بالروتين

قد يؤدي فصل الشتاء إلى اضطراب جداول تناول الطعام، مما يؤدي إلى عدم انتظام مواعيد الوجبات والإفراط في تناول الطعام، احرص على وضع روتين ثابت للوجبات والوجبات الخفيفة للحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم ومنع الإفراط في تناول الطعام بسبب الجوع.

7. حافظ على نشاطك البدني

أدرج النشاط البدني المنتظم في روتينك الشتوي لحرق السعرات الحرارية وتحسين الحالة المزاجية، يمكن أن تساعد التمارين مثل المشي السريع أو اليوجا أو التمارين الرياضية الداخلية في مواجهة نمط الحياة المستقر الذي يشجع عليه الشتاء غالبًا، مما يقلل من إغراء الإفراط في تناول الطعام.

8. ركز على الأطعمة الدافئة ومنخفضة السعرات الحرارية

اختر الأطعمة التي تمنحك الدفء وقليلة السعرات الحرارية مثل الحساء المصنوع من المرق، وشاي الأعشاب، والخضراوات المشوية، فهذه الأطعمة قادرة على إشباع رغبتك في الدفء مع الحفاظ على تناول السعرات الحرارية، أضف التوابل مثل الزنجبيل والقرفة والكركم للحصول على نكهة إضافية وفوائد صحية.

9. تناول الطعام بوعي

انتبه لما تأكله وكيف تأكله، تجنب مصادر التشتيت مثل مشاهدة التلفاز أو تصفح هاتفك أثناء تناول الوجبات، امضغ الطعام ببطء واستمتع بكل قضمة لمساعدة عقلك على تسجيل الشبع، مما يقلل من خطر الإفراط في تناول الطعام.

10. معالجة الأكل العاطفي

يمكن أن يؤدي الاكتئاب الشتوي أو الاضطراب العاطفي الموسمي إلى إثارة الرغبة في تناول الطعام العاطفي، مارس تقنيات إدارة الإجهاد مثل التأمل أو كتابة اليوميات أو ممارسة الهوايات للحد من الجوع العاطفي، إذا لزم الأمر، اطلب الدعم من الأصدقاء أو العائلة أو المعالج.