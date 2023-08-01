كيف تعرف أنك تمارس التمارين بشكل مفرط .. تعرف على الأعراض

كتبت إيناس البنا

في عالم اليوم الواعي بالصحة، تعتبر التمارين الرياضية على نطاق واسع مكونًا حيويًا لنمط حياة متوازن، يوفر النشاط البدني المنتظم فوائد عديدة، مثل تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وتحسين الحالة المزاجية، وزيادة الرفاهية بشكل عام.

ومع ذلك، وفقا لموقع " express" من الأهمية بمكان تحقيق التوازن عندما يتعلق الأمر بالتمارين الرياضية ، حيث توجد نقطة يمكن أن يكون فيها للإفراط في ممارسة الرياضة آثار سلبية على أجسامنا.

يحدث التدريب المفرط ، المعروف أيضًا باسم الإفراط في التمرين أو التمرين المفرط ، عندما يدفع الفرد نفسه إلى ما هو أبعد من قدرة الجسم على التعافي، وهذا يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من مشاكل الصحة الجسدية والعقلية. يعد تحديد علامات الإفراط في التدريب أمرًا بالغ الأهمية لمنع الضرر المحتمل وتحسين الأداء.

أعراض الإفراط في التدريب



تتضمن بعض الأعراض الشائعة للإفراط في التدريب ما يلي:

التعب والإرهاق المستمر: الشعور بالتعب حتى بعد ليلة نوم جيدة.

انخفاض الأداء: النضال لتحقيق أهداف التمرين السابقة أو تدهور القدرات الرياضية.

تكرار الإصابات والألم: زيادة حدوث التواءات أو إجهاد أو وجع عضلي مستمر.

اضطرابات المزاج: زيادة التهيج أو القلق أو الاكتئاب.

أنماط النوم المتغيرة: صعوبة النوم أو الاستمرار في النوم.

ضعف وظيفة المناعة: كثرة الأمراض أو العدوى.

تغيرات في الشهية: زيادة أو نقصان ملحوظ في الجوع.

يمكن أن يكون الخط الفاصل بين تحدي النفس لتحقيق أهداف اللياقة البدنية والإجهاد المفرط ضعيفًا. يمكن أن تؤثر عوامل مثل العمر ومستوى اللياقة البدنية وتكوين الجسم الفردي على مدة التمرين وكثافته المثالية. من الضروري الاستماع إلى جسدك والانتباه إلى أي علامات تحذيرية قد تعطيك إياه.

منع التدريب المفرط

لمنع الإفراط في التدريب اتبع هذه الإرشادات:

1. تقدم تدريجي

قم بزيادة كثافة التدريبات أو مدتها أو تكرارها ببطء بمرور الوقت.

2. الراحة والشفاء

اتركي جسمك متسعًا من الوقت للتعافي بين الجلسات المكثفة.

3. التدريب المتبادل

قم بدمج أشكال مختلفة من التمارين لتجنب الإفراط في استخدام مجموعات عضلية معينة.

4. التغذية السليمة

غذي جسمك بنظام غذائي متوازن لدعم مستوى نشاطك.

5. النوم

إعطاء الأولوية للنوم الكافي والجيد للمساعدة في التعافي.

إذا كنت تشك في أنك قد تكون متدربًا بشكل مفرط ، ففكر في استشارة أخصائي رعاية صحية أو مدرب لياقة معتمد. يمكنهم مساعدتك في تقييم روتينك التدريبي وإجراء التعديلات المناسبة لضمان تحقيق التوازن الصحيح بين دفع حدودك وتجنب الإرهاق.