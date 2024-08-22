هرمون السعادة.. طرق سهلة لتعزيز مستويات السيروتونين فى الدم بدون أدوية

كتبت فاطمة خليل

السيروتونين مادة كيميائية تؤثر على العديد من الوظائف فى الجسم والدماغ وتؤثر بشكل كبير على المزاج، تساهم مستويات السيروتونين المنخفضة فى زيادة الاكتئاب والقلق، لكن يمكن للناس اتخاذ بعض الخطوات لزيادة مستويات السيروتونين لديهم، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب زيادة السيروتونين فى الدم بعيداً عن الأدوية.

السعادة هى حالة ذهنية، ويمكن تحقيق ذلك عندما تشعر بالسعادة - وهو ما يحدث بسبب تأثيرات السيروتونين - وهو هرمون يعزز مزاجك والعديد من الوظائف الأخرى.

ووفقًا للخبراء يعزز السيروتونين جودة النوم من خلال تنظيم الإيقاعات اليومية، ويوازن شهيتك، ويساعد فى التعلم والذاكرة، ويعزز المشاعر الإيجابية والسلوك الاجتماعى.

من ناحية أخرى ترتبط المستويات المنخفضة من السيروتونين بالاكتئاب والتوتر والقلق.

طرق زيادة السيروتونين

وأكد خبراء الصحة العقلية أنه من الممكن زيادة مستويات السيروتونين دون تناول الأدوية، ومن هذه الطرق:

وفقًا للخبراء، تساعد التمارين الرياضية على تحفيز إطلاق التربتوفان فى الدم، كما أنها تقلل من عدد الأحماض الأمينية وهى بيئة مثالية لمزيد من التربتوفان للوصول إلى الدماغ، لذا شارك في تمارين الجسم الكاملة مثل الزومبا والتمارين الرياضية أو التزلج على الجليد أو الرقص لزيادة معدل ضربات القلب، مما يساعد على إطلاق السيروتونين.

كما يساعد ركوب الدراجات أو رفع الأثقال جسمك على تعزيز السيروتونين، والذى يمنح الناس شعورًا بالنشوة بعد التمرين المكثف.

وفقًا للدراسات فإن وقت الشتاء، الذى يكون فى الغالب كئيبًا ومظلمًا، يخفض مستويات السيروتونين مقارنة بوقت الصيف.

يدعم تأثير السيروتونين على الحالة المزاجية حدوث اضطراب عاطفى موسمى وقضايا أخرى تتعلق بالصحة العقلية، من المهم قضاء بعض الوقت فى أشعة الشمس، لتحقيق أقصى استفادة من هذه الفوائد المحتملة، حاول..

- قضاء 10 دقائق على الأقل فى الخارج يوميًا

- إذا أمكن، مارس الرياضة فى الهواء الطلق

-ارتدِ واقيًا من الشمس إذا كنت بالخارج لأكثر من 15 دقيقة.

-التواصل الاجتماعى والاجتماع مع عائلتك وأصدقائك مهم للغاية للصحة العامة وفقًا للخبراء، فإن مقابلة الناس تعزز هرمونات السعادة وتقلل مستويات التوتر بشكل كبير.



يقال إن الضحك هو أفضل علاج لجميع مشاكل الصحة العقلية، ووفقًا للخبراء يزيد الضحك من مستويات السيروتونين في الدماغ، مما يضخ السعادة والاسترخاء والرضا.

كما أن الضحك مع الأصدقاء والعائلة يعزز مستويات الدوبامين، مما قد يحسن من الصحة العاطفية والصحة العقلية.

قد تلاحظ أن مساعدة الآخرين تشعرك دائمًا بالرضا، الذى يعزز هرمونات السعادة والثقة بالنفس لأنه يمنحك هدفًا وإحساسًا بالإنجاز، ووفقًا للخبراء فإن كونك لطيفًا يساعد في زيادة السيروتونين وكذلك الأوكسيتوسين والدوبامين.

يعد الإجهاد المزمن أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل الناس يشعرون بالحزن والاكتئاب بشكل دائم.

وقال الخبراء إن مستويات السيروتونين المنخفضة للغاية هي السبب وراء ذلك، لذا فمن الضروري إيجاد طرق ووسائل لتقليل مستويات التوتر لديك. تتضمن بعض الطرق للقيام بذلك..

- ممارسة اليوجا

- تدوين المذكرات

- أخذ العلاج

- ممارسة تمارين التنفس العميق

- الاستماع إلى الموسيقى

- التأمل