أفضل طريقة لخسارة الوزن ..تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت قد فقدت وزنك في الماضي أو كنت تعرف شخصًا يتبع نظامًا غذائيًا كثيرًا، فمن المحتمل أنك تدرك أن الوزن الذي تخسره قد يعود في النهاية. وذلك نتيجة فقدان الوزن السريع. الذى يحدث عندما تفقد الوزن عن طريق تجويع نفسك طوال اليوم. ويغير الجوع أرقام الميزان الخاصة بك ، ولكنه أيضًا يجعل نظامك الداخلي ضعيفًا. والتمثيل الغذائي الصحي ضروري لفقدان الوزن ، وفقا لما نشره موقع onlymyhealth

ما هي أصح طريقة لخسارة الوزن؟

أولاً وقبل كل شيء ، يجب أن تقلل كمية السعرات الحرارية التي تتناولها وتبدأ في تناول الطعام في حالة نقص ، حيث يجب أن تكون السعرات الحرارية التي تقللها من الكربوهيدرات بشكل أساسي.

ثانيًا ، يجب أن تمارس بعض النشاط البدني ، مثل المشي أو ركوب الدراجات. اعرف ما إذا كان بإمكانك تضمين تمارين القوة لأنها ستساعدك على بناء العضلات ، مما يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي.

أخيرًا ، يجب أن تعطي الأولوية لنومك ، بهدف النوم المستمر من ست إلى ثماني ساعات يوميًا.

كيف تفقد الوزن بدون جوع؟

1 - أضف البروتين إلى نظامك الغذائي

يعتبر البروتين من المغذيات الكبيرة الحيوية التي تحتاجها أجسامنا لبناء الخلايا وإصلاحها. لا يؤدي تضمين البروتين في نظامك الغذائي إلى تعزيز عملية التمثيل الغذائي فحسب ، بل يبقيك أيضًا ممتلئًا لفترة أطول. لذا ، إذا تناولت حصة من صدور الدجاج تحتوي على أقل من 300 سعرة حرارية ، يمكنك بسهولة الحصول على 30 جرامًا من البروتين والبقاء ممتلئًا لساعات. البيض والتوفو والدجاج والأسماك والزبادي كلها غنية بالبروتين.

2 - تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية

الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية هي تلك التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة للغاية وتبقيك ممتلئًا لفترة أطول. الفواكه والخضراوات أمثلة ممتازة على الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية. اجعل من المعتاد أن تبدأ يومك بالفواكه وقم بتضمين الخضار في غدائك. بغض النظر عن الفاكهة التي تتناولها ، لن تستهلك أكثر من 200 سعرة حرارية ، وينطبق الشيء نفسه على الخضار.

3 - تدرب على التحكم في الكمية

التحكم في الحصة الغذائية هو إستراتيجية مهمة لفقدان الوزن. مهما كان النظام الغذائي الذي تختاره ، سواء كان نظامًا غذائيًا كيتو أو نظامًا غذائيًا ، فهناك ذكر لوحدات الماكرو التي تحتاجها تحت هذا العدد الكبير. التحكم في الكمية مشابه من حيث أنه يمكنك فقط استهلاك كمية معينة. افترض أنك كنت تتناول ثلاث بارانثا على الإفطار. اقطع واحدة وحاول تقليلها أكثر بعد بضعة أيام. إذا بدأت في ممارسة التحكم في حصص الطعام ، فلن تحتاج أبدًا إلى نظام غذائي مرة أخرى.

4 - خطوة ضرورية

عند بدء نظام غذائي جديد أو الانخراط في أي نمط جديد للأكل ، تأكد من إجراء فحص الدم لأن هذا قد يوفر لك معلومات كثيرة عن صحة جسمك .