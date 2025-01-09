لو بتعمل دايت.. أضف هذا المكون لنظامك الغذائي لتعزيز فقدان الوزن

كتبت مروة هريدى

يلعب النظام الغذائي دورًا رئيسيًا في تحديد نجاح أو فشل خطة إنقاص الوزن لديك، وكذلك إمكانية الحفاظ عليه لفترة طويلة، ومن بين جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمنا يوميًا للحفاظ على العديد من الوظائف، وتلعب الألياف دورًا محوريًا، على الرغم من تجاهلها للأسف في النظام الغذائي، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

الألياف الغذائية، والتي يشار إليها عادة بالألياف، هي نوع من الكربوهيدرات الموجودة في الأطعمة النباتية التي لا يستطيع الجسم هضمها، وعلى عكس الكربوهيدرات الأخرى، تمر الألياف عبر الجهاز الهضمي سليمة نسبيًا، مما يوفر فوائد صحية مختلفة، وهناك نوعان رئيسيان من الألياف، على النحو التالى:

الألياف القابلة للذوبان

هي الألياف التي تذوب في الماء، لتشكل مادة تشبه الهلام وتساعد هذه الألياف على خفض نسبة الكوليسترول وتنظيم مستويات السكر في الدم، والأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان والفواكه والبقوليات.



الألياف غير القابلة للذوبان

وهى موجودة في الحبوب الكاملة والمكسرات والخضروات، وهى تساعد على تعزيز الهضم الصحي وتمنع الإمساك.

ومعظم الناس لديهم فجوة فيما يتعلق بالمدخول اليومى من الأطعمة الغنية بالألياف والذى لا يزيد عن الغالبية منا عن حوالي 10 جرام يوميًا، فيما يجب ألا يقل المدخول اليومى من الألياف عن 30 جرامًا.

وهذا يسلط الضوء على الافتقار إلى نظام غذائي متوازن وكيف يؤثر هذا بشكل غير مقصود على صحة الشباب، الذين يعتمدون في الغالب على الأطعمة المصنعة والتي تؤثر سلبًا على الوزن الصحى لديهم وتسبب إصابة البعض منهم بالسمنة وذلك بسبب الافتقار إلى الألياف في نظامهم الغذائي لأنهم لا يعرفون الفوائد أو لا يستطيعون التعرف على أفضل مصادر الألياف ولكن مع القليل من التخطيط، من السهل سد فجوة الألياف.

إليك كيفية إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي اليومي:



استبدل الحبوب المكررة مثل الأرز الأبيض والدقيق المكرر بالحبوب الكاملة مثل الأرز البني والقمح الكامل والكينوا.

ابدأ يومك بخيارات غنية بالألياف مثل الشوفان.

تعتبر البقوليات مثل العدس والحمص والفاصولياء واللوبيا من المصادر الممتازة للألياف.

احرص على تنويع الطبق الخاص بك من خلال الاختيارات الصحية لتعظيم الفوائد الغذائية.

تناول وجبات خفيفة من الفواكه الطازجة مثل الجوافة والبابايا والبرتقال والتفاح، فهي توفر الألياف والفيتامينات الأساسية.

يمكنك أيضًا إضافة اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان إلى نظامك الغذائي كوجبات خفيفة أو عن طريق رشها على اللبن الرائب أو السلطات.