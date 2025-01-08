مشروبات صحية تعزز صحة أمعائك وتخلصك من مشكلاتها

كتبت مروة محمود الياس

عندما تصح معدتك فأنت تتمتع بصحه جيده ولا تعاني من أية اضطرابات أخرى في جسمك لأن المعدة بيت الداء، وفقا لتقرير نشر في موقع هيلث لاين الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن الكثير من المشروبات يمكنها أن تدفئ المعده وتحسن من عملها ومن وظائفها ومن التمثيل الغذائي بشكل عام، كما أنها تحسن من الهضم والإخراج.

بالاحب المشروبات الصحيه لصحه الامعاء والمعدة :



مشروب الزنجبيل الصحى والمفيد الذى يقلل من الالتهابات ويساعد على تعزيز عملية الآيض ويحسن الهضم.

مشروب البابونج الصحى حيث يقلل من القلق ويحسن من جودة النوم، فيعزز من صحة المعدة.

الشاى العادى دون إسراف حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية المعدة و الأمعاء.

النعناع هذا المشروب الساحر الذى يقلل من الغازات ويحسن المعدة و الهضم.

مشروب الكاموميل المعزز لانزيمات المعدة و يقلل من الالتهابات ويحسن من عملها.

مشروب الليمون الذى يحتوي على فيتامين سي الذي يساعد على تعزيز دفاعات الجسم ضد المرض والعدوى وكذا الأمعاء.

الشاي بالإضافة إلى القليل من الليمون اخلط ملعقتين من الشاى مع ملعقة من الليمون في كوب من الماء المغلى.

إذا كنت تعانى حساسية تجاه أي نوع من الأعشاب جنب تناول المشروبات العشبية.

المياه أفضل مشروب صحى على الاطلاق ، اشرب الماء بكثرة لتعزيز صحة الأمعاء.