مشروبات صحية تعزز مناعتك فى فصل الشتاء

كتبت مروة محمود الياس

مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وشعورنا بطقس بارد ليلا، عليك بالاهتمام بتناول مأكولات ومشروبات تعزز صحتك، وتقاوم بها أدوار البرد المتوقعة التي تزيد في مثل هذه الأجواء، فضلا عن الاهتمام بمجموعة من النصائح يقدمها تقرير نشر في موقع spectrumhealth :