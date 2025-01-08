كيفية الحفاظ على رطوبة طفلك خلال فصل الشتاء

كتبت إيناس البنا

يمثل جفاف الأطفال خلال فصل الشتاء تحديا كبيرا للأمهات، فمع انخفاض درجات الحرارة، قد لا يشعر الأطفال بالعطش، لكن أجسامهم لا تزال بحاجة إلى كمية كافية من الماء للحفاظ على مستويات الطاقة، ودعم أنظمتهم المناعية، وضمان الصحة العامة، ولمساعدة الأمهات على ضمان ترطيب أطفالهم وصحتهم، إليك بعض الاستراتيجيات العملية والإبداعية لترطيب الجسم في الشتاء، وفقا للتقرير المنشور على موقع healthline.

لماذا يعد الترطيب أمرًا مهمًا للأطفال فى فصل الشتاء

يعد الترطيب المناسب أمرًا مهمًا للحفاظ على وظائف الجسم مثل تنظيم درجة حرارة الجسم ودعم الهضم وتعزيز المناعة، خلال فصل الشتاء، يمكن أن يؤدى الهواء البارد إلى جفاف الجلد وجفاف الجهاز التنفسى، ما يجعل الترطيب أكثر أهمية.

بالإضافة إلى ذلك غالبًا ما يكون الأطفال أقل ميلًا إلى شرب الماء فى الطقس البارد، ما يزيد من خطر الجفاف، لذا تحتاج الأمهات إلى تشجيع عادات الترطيب الصحية للحفاظ على صحة أطفالهم خلال الأشهر الباردة.

1. تقديم المشروبات الدافئة

المشروبات الساخنة مثل الماء الدافئ أو الأعشاب مثل البابونج أو عصائر الفاكهة الدافئة المخففة هي بدائل ممتازة للماء البارد، هذه المشروبات لا تعمل على ترطيب الجسم فحسب، بل إنها توفر الدفء والراحة أيضًا.

2. تناول الأطعمة المرطبة

تعتبر الفواكه والخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، مثل البرتقال والخيار والطماطم، مفيدة جدًا في الحفاظ على ترطيب الجسم لدى الأطفال، أضف هذه الفواكه والخضراوات إلى وجباتهم للحصول على دفعة إضافية من الماء.

3. اجعل الحساء والمرق من الأطعمة الأساسية

الحساء والمرق من الأطعمة المفضلة في فصل الشتاء وطريقة رائعة لترطيب الأطفال، اختر حساء الخضار أو الدجاج المصنوع منزليًا لضمان أن يكون مغذيًا ومرطبًا.

4. حدد جدولًا لشرب الماء

شجع الأطفال على شرب الماء على فترات منتظمة، حتى لو لم يشعروا بالعطش، استخدم زجاجات مياه ملونة أو مؤقتات ممتعة لجعل العملية ممتعة بالنسبة لهم.

5. تقديم وجبات خفيفة مرطبة

يمكن أن تكون الوجبات الخفيفة للأطفال مثل الزبادي أو العصائر أو المصاصات المصنوعة من عصائر الفاكهة الطازجة مفيدة وممتعة، كما توفر هذه الخيارات العناصر الغذائية الأساسية إلى جانب الترطيب.

6. تجنب المشروبات السكرية والكافيين

يمكن أن تساهم المشروبات الغازية السكرية أو المشروبات المليئة بالكافيين في الإصابة بالجفاف، اختر مصادر الترطيب الطبيعية مثل ماء جوز الهند أو العصائر الطازجة الخالية من السكر المضاف.

7. حافظ على توفر المياه

ضع زجاجات أو أكواب المياه في متناول أطفالك، فوجود المياه في متناول أيديهم يذكرهم بشرب المزيد من المياه بشكل متكرر.

8. مراقبة النشاط البدني

غالبًا ما يكون الأطفال نشطين، حتى أثناء فصل الشتاء، تأكد من ترطيب أجسامهم قبل وأثناء وبعد الأنشطة الخارجية أو الرياضة لتعويض السوائل المفقودة.

9. علمهم أهمية الترطيب

تثقيف الأطفال حول أهمية ترطيب الجسم يمكن أن يحفزهم على شرب الماء طوعًا، استخدم تفسيرات أو قصصًا بسيطة وممتعة لجعل الدرس جذابًا.

10. انتبه لعلامات الجفاف

انتبه إلى الأعراض الشائعة للجفاف عند الأطفال مثل جفاف الشفاه أو التعب أو انخفاض إنتاج البول، هذه مؤشرات على أن طفلك قد لا يشرب السوائل ويحتاج إلى ترطيب إضافي.