أسباب جفاف الجلد فى الشتاء ونصائح للوقاية

كتبت إيناس البنا

هل تشعر بشرتك بالجفاف والحكة والتهيج بمجرد حلول فصل الشتاء؟ يمكن للهواء البارد في الخارج، جنبًا إلى جنب مع الحرارة الجافة في الداخل، أن يجعل بشرتك بحاجة ماسة إلى الترطيب، مما يؤدي إلى ما يطلق عليه الكثيرون "حكة الشتاء".

تحدث حكة الجلد فى الشتاء في المقام الأول بسبب الهواء الجاف ودرجات الحرارة الباردة المرتبطة بالموسم، تميل حكة الشتاء إلى العودة كل عام مع الأشهر الباردة، بالنسبة للبعض، قد تكون هذه الظاهرة نادرة الحدوث، بينما قد يجد آخرون أنفسهم يتعاملون معها سنويًا.

ما هي أسباب الحكة في الشتاء؟

1. مستويات الرطوبة المنخفضة

في الشتاء تحتوي البشرة على رطوبة أقل ودهون أقل في حاجز البشرة مقارنة بالصيف، وتعتبر هذه التغيرات من العوامل الرئيسية التي تسبب الجفاف والتهيج، وتؤدي أنظمة التدفئة الداخلية إلى تفاقم المشكلة من خلال تجريد الهواء من الرطوبة، ويؤدي هذا الافتقار إلى الرطوبة إلى استنزاف الزيوت الطبيعية للبشرة، مما يجعلها جافة ومتقشرة وأكثر عرضة للتهيج.

2. الاستحمام بالماء الساخن بشكل متكرر

قد يبدو الاستحمام بالماء الساخن في يوم بارد الخيار الأفضل، إلا أنه قد يجرد البشرة من الزيوت الواقية، مما يضعف حاجز الجلد، وهذا يجعل بشرتك أكثر عرضة للجفاف والحكة.

3. حالات الجلد

الأشخاص الذين يعانون من حالات جلدية موجودة مثل الأكزيما، الصدفية، أو التهاب الجلد هم أكثر عرضة للحكة الشتوية، يميل الطقس البارد إلى إثارة النوبات، مما يؤدي إلى تكثيف الأعراض خلال أشهر الشتاء.

4. ارتداء الصوف والأقمشة الصناعية

يمكن أن تؤدي الملابس الشتوية السميكة، وخاصة تلك المصنوعة من الصوف أو بعض المواد الصناعية، إلى تهيج البشرة الحساسة، كما يمكن أن تؤدي الملابس الضيقة والاحتكاكية إلى تفاقم الجفاف والتسبب في الحكة أو الطفح الجلدي.

5. الإفراط في الغسيل واستخدام المنتجات القاسية

غسل اليدين بشكل متكرر أو استخدام الصابون القاسي يمكن أن يجرد بشرتك من الزيوت الأساسية، وخاصة خلال فصل الشتاء عندما تكون بالفعل عرضة للجفاف.

6. الجفاف

يميل الناس إلى شرب كميات أقل من الماء في الأشهر الباردة، مما قد يساهم في الإصابة بالجفاف، عندما يفتقر جسمك إلى الترطيب الكافي، فإن بشرتك هي واحدة من المناطق الأولى التي تظهر عليها علامات الجفاف.

كيفية منع حكة الجلد

إن الوقاية من الحكة الشتوية تتلخص في الحفاظ على ترطيب بشرتك وحمايتها من العوامل الجوية القاسية. وإليك كيفية العناية ببشرتك خلال الأشهر الباردة:

استخدم جهاز ترطيب: إن إضافة الرطوبة إلى الهواء باستخدام جهاز ترطيب يمكن أن يساعد في مكافحة الجفاف الناتج عن أنظمة التدفئة الداخلية. إن الحفاظ على مستويات الرطوبة بين 30% و50% يمكن أن يمنع جفاف بشرتك.

اختر منظفًا لطيفًا: انتقل إلى المنظفات الخفيفة الخالية من العطور والتي لن تجرد بشرتك من رائحتها، الزيوت الطبيعية تجنب استخدام الصابون القاسي أو المنتجات التي تحتوي على الكحول والتي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الجفاف.

ترطيب البشرة بانتظام: استثمري في مرطب غني ومرطب مصمم للعناية بالبشرة في الشتاء، الجمعية الأمريكية للأمراض الجلدية توصي (AAD) بوضع المرطب فورًا بعد تجفيف الجلد بلطف بعد الاستحمام أو الاستحمام للحفاظ على أكبر قدر ممكن من الرطوبة.

اختر الاستحمام بماء فاتر: بدلاً من الاستحمام بماء ساخن، التزم بالماء الفاتر، فهو ألطف على بشرتك، حدد وقت الاستحمام بـ 5 إلى 10 دقائق لتجنب التعرض المفرط للماء.

ارتدِ أقمشة لطيفة على البشرة: اختر أقمشة ناعمة وجيدة التهوية مثل القطن أو الأقمشة المخلوطة التي تكون لطيفة على بشرتك، إذا كنت تحب ارتداء الصوف، ارتدِ طبقة فوق قاعدة قطنية لتقليل التهيج.

احرص على ترطيب جسمك: لا تنسَ شرب كميات كبيرة من الماء، حتى لو لم تشعر بالعطش في الشتاء. وفقًا لدراسة 2015إن ترطيب الجسم عن طريق شرب كميات كبيرة من الماء يساعد في الحفاظ على رطوبة البشرة، مما يجعلها ناعمة وصحية.

حماية بشرتك في الهواء الطلق: قبل الخروج، قم بتغطية بشرتك المكشوفة بالقفازات والأوشحة والقبعات للحماية من الهواء البارد والجاف، لا تنس استخدام واقي الشمس - حتى في الشتاء، يمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تلحق الضرر ببشرتك.

تجنب الإفراط في غسل اليدين: على الرغم من أن غسل اليدين بشكل متكرر أمر ضروري للحفاظ على النظافة، إلا أن الإفراط في ذلك قد يؤدي إلى جفاف بشرتك، استخدمي غسولاً خفيفًا لليدين ثم استخدمي كريمًا مغذيًا لليدين بعد كل غسلة.

تقشير البشرة بلطف: استخدمي مقشرًا لطيفًا مرة أو مرتين أسبوعيًا لإزالة خلايا الجلد الميتة. يساعد هذا المقشر على اختراق بشرتك بشكل أفضل ويحافظ على نعومتها ونضارتها، يجب تجنب الإفراط في التقشير، لأنه قد يؤدي إلى تهيج بشرتك.