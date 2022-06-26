للتغلب على حرارة الصيف.. 7 أطعمة تساعدك على ترطيب جسمك

كتبت ميرفت رشاد

يتطلب موسم الصيف بعض التغيير في نظامك الغذائي، بصرف النظر عن زيادة استهلاكك للمياه، فأنت بحاجة إلى تناول المزيد والمزيد من عصائر الفاكهة أو اللبن الرائب أو أنواع أخرى من المشروبات لتحافظ على رطوبتك ولا تتأثر بحرارة الصيف، يجب أن يكون لديك أطعمة ليست صحية لجسمك فحسب، بل تحافظ أيضًا على برودة جسمك من الداخل، وإذا لم تتبع أيًا من هذه الاقتراحات، فقد تكون عرضة للإصابة بضربة شمس أو دوار أو مشكلات صحية أخرى، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

وقالت أخصائية التغذية أنجالي موكرجي، إن هناك عناصر غذائية ستساعدك على التعامل مع الموسم، وأفضل الأطعمة للصيف هي الأطعمة الخفيفة والمنعشة، والأهم من ذلك تلك التي تبقيك خارج المطبخ الساخن".

العناصر الغذائية التالية لمساعدتك على التغلب على الحرارة:

ماء الشعير

يساعد ماء الشعير على منع الجفاف، يقال أن ماء الشعير مليء بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم. إلى جانب ذلك ، فإن الشعير غني أيضًا بالكالسيوم والحديد والمنجنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس) ومضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، الماء مفيد أيضا.

ماء جوز الهند

ندرك جميعًا مجموعة واسعة من الفوائد الصحية لماء جوز الهند، إنه عامل مرطب ويحافظ على برودة جسمك، تناول ماء جوز الهند كلما أمكن ذلك.

اللبن

اللبن هو عنصر أساسي في الصيف في العديد من الأسر، إنه مشروب صيفي شهير يحافظ على رطوبتك ويعزز عملية الهضم، هناك العديد من الأسباب التي تجعل اللبن الرائب هو المشروب المفضل لك في الصيف.

أوراق الكزبرة

دون أن ندري ، أخذنا أوراق الكزبرة كأمر مسلم به نظرًا لاستخدامها على نطاق واسع في الأطباق المختلفة، فإن هذه الأوراق لها قيمة غذائية عالية، أنها تساعد الجسم على التخلص من الحرارة الزائدة وإزالة السموم.

أوراق النعناع

أوراق النعناع تزيل حرارة الجسم وتساعد في نفس الوقت على إزالة السموم من الجسم، يضيف الكثير من الناس النعناع إلى نظامهم الغذائي ، خاصة في فصل الصيف.

الخيار

يجب عليك تضمين الخيار بوعي في نظامك الغذائي وتناوله في السلطات أو غيرها من المواد الغذائية في موسم الصيف، تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء مما يساعدك على البقاء رطبًا.

البطيخ

هذه الفاكهة الصيفية الزاهية المظهر أمر لا بد منه في قائمة النظام الغذائي الخاص بك خلال فصل الصيف، يحتوي على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة الفائقة الليكوبين وبيتا كاروتين.