ارتفاع درجات الحرارة.. متى تفشل آلية تنظيم حرارة الجسم؟

ما ارتفاع الحرارة؟
وفقا لموقع "health site" "يشير ارتفاع الحرارة إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم التي تتجاوز المعدل الطبيعي. يحدث ارتفاع الحرارة عادةً بسبب المجهود البدني المفرط في البيئات الحارة والرطبة".
ارتفاع الحرارة يختلف عن الحمى، ففي حالات ارتفاع الحرارة ، تتجاوز درجة حرارة الجسم" نقطة ضبط "محددة ينظمها ما تحت المهاد ، وهو مكون دماغي مسؤول عن التحكم في وظائف الجسم المختلفة".
عوامل خارجيةوأوضح الدكتور نانداموري أن "العوامل الخارجية تشمل التعرض لدرجات حرارة عالية ، مثل موجات الحرارة أو الطقس الحار أو التواجد في بيئة حارة بدون تهوية أو ترطيب مناسبين".
العوامل الداخليةوأضاف الطبيب أن "العوامل الداخلية تشمل العدوى ، مثل ضربة الشمس ، أو الإنهاك الحراري ، أو الحمى الناتجة عن عدوى بكتيرية أو فيروسية". وأوضح أن بعض الحالات الطبية ، مثل اضطرابات الغدة الدرقية أو الاضطرابات العصبية ، يمكن أن تسهم أيضًا في ارتفاع الحرارة ".
أعراض ارتفاع الحرارة
يمكن أن تختلف مظاهر أعراض ارتفاع الحرارة بناءً على مستوى شدة الحالة. وأوضح الدكتور نانداموري أن "الحالات الخفيفة قد تظهر عليها أعراض مثل التعرق الغزير والإرهاق والعطش واحمرار الجلد".
وأضاف: "مع استمرار ارتفاع درجة حرارة الجسم ، يمكن أن تحدث أعراض أكثر حدة ، بما في ذلك الصداع ، والدوخة ، والغثيان ، وسرعة ضربات القلب ، وتشنجات العضلات ، والارتباك. وفي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي ارتفاع الحرارة إلى نوبات ، وفقدان الوعي ، وفشل الأعضاء . بل وحتى الموت إذا لم يتم علاجها على وجه السرعة "
علاج ارتفاع الحرارةيعتمد علاج ارتفاع الحرارة على السبب الأساسي وشدة الحالة. ذ في حالات ارتفاع الحرارة المعتدل ، يمكن اتخاذ تدابير الرعاية الذاتية ، مثل الانتقال إلى بيئة أكثر برودة ، والراحة ، وشرب الكثير من السوائل ، وتطبيق كمادات باردة على الجسم. من الضروري تجنب الكحوليات والكافيين لأنها يمكن أن تسهم في الجفاف.
فيما يلي بعض الإجراءات الوقائية التي يوصي بها الطبيب لأخذها في الاعتبار:
حافظ على رطوبتك: اشرب الكثير من السوائل ، وخاصة الماء ، للحفاظ على الترطيب الكافي.
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