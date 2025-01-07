الشتاء وحساسية العين.. إليك طرق علاج سهلة لهذه المشكلة

كتبت إيناس البنا

تأتي أشهر الشتاء بتحد غير متوقع، فبخلاف نزلات البرد هناك حساسية العين الشتوية التى تُعرف أيضًا باسم التهاب الملتحمة التحسسي، وهي استجابة مناعية للجسم لمسببات الحساسية الموجودة في الهواء.

ما أسباب حساسية العين في الشتاء؟

تحدث حساسية العين في فصل الشتاء عندما يتفاعل الجهاز المناعي بشكل مبالغ فيه مع بعض المواد المحمولة في الهواء والتي يمكن أن تسبب تهيج العين، وفي حين أن المواد المسببة للحساسية مثل حبوب اللقاح أكثر شيوعًا خلال المواسم الأخرى، فإن الشتاء يجلب معه مجموعة خاصة به من المواد المسببة للحساسية وفقا لموقع "healthline"، بما في ذلك:

عث الغبار تزدهر هذه المخلوقات المجهرية في البيئات الدافئة الداخلية، وخاصة خلال الأشهر الباردة عندما يتم إغلاق النوافذ.

قشرة الحيوانات الأليفة: تتساقط قشور صغيرة من جلد الحيوانات الأليفة مثل القطط والكلاب، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث ردود فعل تحسسية لدى الأفراد الحساسين.

ينمو العفن في الأماكن الرطبة، مثل الأقبية والحمامات وخلف الجدران، ويمكن أن يصبح أكثر انتشارًا في فصل الشتاء بسبب زيادة الرطوبة في الداخل.

أعراض حساسية العين في الشتاء

تظهر حساسية العين في فصل الشتاء غالبًا على شكل عدم ارتياح في العينين، مما يؤدي إلى ظهور العديد من الأعراض الشائعة:

الحكة أحد أكثر أعراض حساسية العين شيوعًا، حيث تسبب رغبة مستمرة في فرك العينين.

احمرار قد تتوسع الأوعية الدموية في العينين، مما يجعل العينين تبدو حمراء وملتهبة.

الدموع المفرطة هي استجابة الجسم للتهيج، في محاولة لطرد المواد المسببة للحساسية.

التورم قد تصبح الجفون والمنطقة المحيطة بالعينين متورمة ومنتفخة.

عدم وضوح الرؤية قد تؤدي الحساسية إلى عدم وضوح الرؤية بسبب كثرة الدموع أو الالتهاب في العين.

ما العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بحساسية العين في الشتاء؟

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تزيد من احتمالية ظهور أعراض حساسية العين خلال أشهر الشتاء:

التدفئة الداخلية عند استخدام أنظمة التدفئة الداخلية، فإنها غالبًا ما تؤدي إلى جفاف الهواء، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة العينين وجعلها أكثر عرضة للتهيج ومسببات الحساسية.

الأماكن الضيقة وقلة التهوية: خلال فصل الشتاء، تميل المنازل إلى أن تكون مغلقة بإحكام للاحتفاظ بالحرارة، مما يؤدي إلى ضعف دوران الهواء. وقد يسمح هذا للمواد المسببة للحساسية بالتراكم في البيئة، مما يؤدي إلى تفاقم ردود الفعل التحسسية.

تحمل الحيوانات الأليفة المنزلية، مثل القطط والكلاب، مسببات الحساسية في فرائها وقشرة جلدها. وخلال فصل الشتاء، يقضي الناس وقتًا أطول في الداخل مع حيواناتهم الأليفة، مما يزيد من خطر التعرض لهذه المواد.

السفر بالسيارة: يمكن أن تساهم الرحلات الطويلة بالسيارة أو التنقل بها مع وجود هواء جاف وساخن في جفاف العين والحساسية أيضًا.

إجراءات وقائية لحساسية العين في الشتاء

في حين أنه من المستحيل القضاء تمامًا على المواد المسببة للحساسية من بيئتنا، إلا أن هناك العديد من التدابير الوقائية الفعالة لتقليل التعرض وإدارة حساسية العين خلال فصل الشتاء:

حافظ على نظافة منزلك، فالتنظيف المنتظم يمكن أن يساعد في تقليل تراكم الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة. كما يمكن أن يؤدي تنظيف السجاد بالمكنسة الكهربائية وغسل الفراش ومسح الأسطح بانتظام إلى تقليل تراكم المواد المسببة للحساسية.

استخدم أجهزة تنقية الهواء يمكن لأجهزة تنقية الهواء المزودة بمرشحات HEPA أن تساعد في تصفية المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء وتحسين جودة الهواء الداخلي.

حافظ على التهوية الجيدة: إذا أمكن، افتح النوافذ لفترة وجيزة للسماح بدخول الهواء النقي إلى منزلك. تأكد من تنظيف فتحات التهوية والقنوات بانتظام لتجنب انتشار الغبار.

غسل اليدين بشكل متكرر تجنب لمس عينيك بأيدي غير مغسولة، لأن هذا يمكن أن ينقل المواد المسببة للحساسية إلى منطقة العين الحساسة.

تجنب وجود الحيوانات الأليفة في غرفة النوم إذا كانت قشرة الحيوانات الأليفة هي السبب، فحاول إبعاد الحيوانات الأليفة عن غرفة نومك لتقليل التعرض لها.

كيفية التعامل مع جفاف وتهيج العين خلال فصل الشتاء

إدارة جفاف العين وتهيجها أمر ضروري لمنع المزيد من الانزعاج والمشاكل طويلة الأمد. إليك بعض الاستراتيجيات للحفاظ على رطوبة عينيك وراحتها طوال الموسم:

استخدم جهاز ترطيب: إذا كان الهواء داخل منزلك جافًا بسبب التدفئة الداخلية، فإن استخدام جهاز ترطيب يمكن أن يضيف الرطوبة إلى الهواء ويساعد في منع جفاف العين.

الحفاظ على رطوبة الجسم: شرب كميات كبيرة من الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة العينين، وإبقائها رطبة بشكل طبيعي.

حماية العينين في الهواء الطلق: عند الخروج، احم عينيك من الرياح الباردة والأشعة فوق البنفسجية بارتداء النظارات الشمسية. سيحمي هذا عينيك من العوامل البيئية المسببة للحساسية.

تجنب البيئات المليئة بالدخان والتلوث: يمكن أن يؤدي الدخان والتلوث وغيرها من المهيجات إلى تفاقم حساسية العين. تجنب التعرض للمناطق المليئة بالدخان والبيئات الملوثة كلما أمكن ذلك.

