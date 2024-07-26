ما الأطعمة الغنية بالبيتاكاروتين وكيف تُعزز صحة العين؟

كتب - حسام الشقويرى

البيتا كاروتين هو صبغة حمراء برتقالية توجد في النباتات والفواكه، خاصة الجزر والخضروات الملونة، يقوم الجسم بتحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ، وهو فيتامين أساسي، ويحول جسم الإنسان بيتا كاروتين إلى فيتامين أ (الريتينول) – بيتا كاروتين وهو مقدمة لفيتامين أ، ونحن بحاجة إلى فيتامين أ لصحة الجلد والأغشية المخاطية، ونظام المناعة لدينا، وصحة العين والرؤية الجيدة، وفقًا لما نشره موقع medicalnewstoday

ويمكن الحصول على فيتامين أ من الطعام الذي نتناوله، من خلال البيتا كاروتين، على سبيل المثال، أو في شكل مكملات غذائية. وتتمثل ميزة البيتا كاروتين الغذائي في أن الجسم يحول الكمية التي يحتاجها فقط

استخدامات وفوائد البيتا كاروتين

بيتا كاروتين هو أحد مضادات الأكسدة

بيتا كاروتين، مثل جميع الكاروتينات، هو أحد مضادات الأكسدة. مضاد الأكسدة هو مادة تمنع أكسدة الجزيئات الأخرى. فهو يحمي الجسم من الجذور الحرة.

الجذور الحرة تدمر الخلايا من خلال الأكسدة. في نهاية المطاف، يمكن أن يسبب الضرر الناجم عن الجذور الحرة العديد من الأمراض المزمنة.

أظهرت العديد من الدراسات أن مضادات الأكسدة من خلال النظام الغذائي تساعد جهاز المناعة لدى الأشخاص، وتحمي من الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

تشير بعض الدراسات إلى أن أولئك الذين يستهلكون ما لا يقل عن أربع حصص يومية من الفواكه أو الخضار الغنية بالبيتا كاروتين لديهم خطر أقل للإصابة بالسرطان أو أمراض القلب.

بيتا كاروتين قد يبطئ التدهور المعرفي

الرجال الذين تناولوا مكملات البيتا كاروتين لمدة 15 عامًا أو أكثر هم أقل عرضة للتعرض للتدهور المعرفي مقارنة بالذكور الآخرين،

يحافظ بيتا كاروتين على صحة الرئتين مع تقدم العمر

ما الأطعمة الغنية بالبيتا كاروتين؟

يمكن لنظام غذائي صحي ومتنوع أن يوفر احتياجات الشخص من البيتا كاروتين.

الأطعمة التالية غنية بالبيتا كاروتين:

المشمش

البروكلي

الجزر

الجريب فروت

الأعشاب والبهارات – مسحوق الفلفل الحار والبابريكا والبقدونس

الكرنب

البصل

الفلفل

البرقوق

بذور اليقطين

سبانخ

البطاطا الحلوة