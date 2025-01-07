الإفراط فى النوم بالشتاء يضر صحتك.. اعرف إزاى

كتبت إيناس البنا

الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد أمر بالغ الأهمية لصحتك العقلية والجسدية، فهو يحسن نوعية حياتك ورفاهتك بشكل عام، ولكن يجب العلم أن الإفراط في النوم يرتبط بمخاطر صحية مثلها مثل قلة النوم.

ووفقا لتقرير موقع "NDTV" يمكن أن يساهم الإفراط في النوم في العديد من الحالات الصحية أو يشير إلى مشاكل صحية أساسية، ويمكن أن يكون النوم الزائد نتيجة لاضطرابات النوم أو التعب أو تعويض ساعات النوم المفقودة أو بعض الحالات الطبية، وإذا كنت تنام أكثر من المعتاد هذا الشتاء، تعرف على هذه الآثار الجانبية للنوم كثيرًا.

أضرار كثرة النوم

يمكن أن يؤثر على صحتك العقلية ويرتبط عادة بالاكتئاب والقلق، كما قد يعاني الأشخاص الذين ينامون أكثر من اللازم من التعب المفرط وانخفاض مستويات الطاقة وتقلبات المزاج المتكررة.

وقد يؤدي النوم الزائد أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض صحية بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصداع.

كما قد يؤدي النوم لساعات طويلة إلى آلام الظهر بسبب قلة النشاط البدني، فيمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في تجنب آلام الظهر والعديد من المشكلات الأخرى.

النوم كثيرًا أو قليلًا قد يؤدي إلى اكتسابك بعض الكيلوجرامات الإضافية من خلال التأثير على نمطك الغذائي ومستويات نشاطك البدني طوال اليوم.

كم من النوم تحتاج؟

غالبًا ما يُنصح بالحصول على 7-9 ساعات من النوم، ومع ذلك، فإن مقدار النوم الذي تحتاجه كل ليلة قد يعتمد على عدة عوامل مثل العمر ومستوى النشاط البدني وأسلوب الحياة.

إذا كنت تنام أكثر من اللازم، فاطلب المساعدة من متخصص لمنع المضاعفات المرتبطة بذلك، كما يجب عليك إجراء التغييرات اللازمة لإصلاح دورة نومك، مثلا حاول النوم والاستيقاظ في نفس الوقت، ومارس الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، وتجنب أيضًا تناول الكافيين والطعام قبل النوم مباشرة.