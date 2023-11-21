فوائد النوم الجيد.. 13 نصيحة لزيادة ساعات ونوعية نومك

كتبت فاطمة خليل



فوائد النوم الصحى.. ​النوم يقوى قلبك النوم الجيد أفضل طريقة لتعزيز صحتك وجهازك المناعى وحالتك المزاجية علاوة على زيادة الإنتاجية، وبحسب الخبراء يجب على الشخص أن ينام نحو 8 إلى 10 ساعات فى اليوم، للحصول على نوم مناسب وروتين صحى، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد النوم الصحى، ونصائح لزيادة ساعات ونوعية نومك، بحسب موقع drlo. إذا لم يحصل الشخص على نوم مناسب، فقد يؤدى ذلك إلى مشاكل فى القلب مثل الأزمة القلبية أو ارتفاع ضغط الدم، قلة النوم تسبب فى إطلاق جسمك لهرمون التوتر المعروف باسم الكورتيزول، ما قد يحفز قلبك على العمل بجدية أكبر، كما هو الحال بالنسبة لجهاز المناعة، يحتاج قلبك أيضًا إلى الراحة حتى يتمكن من العمل بشكل قوى. مفيد لتعزيز جهاز المناعة عندما يحصل الشخص على النوم المناسب الذى يحتاجه، تحصل البروتينات والخلايا المناعية على الراحة التى تحتاجها لمحاربة الأمراض مثل الأنفلونزا أو البرد، ووفقا للنظرية التى قدمها الأطباء، والتى تنص على أن "النوم المناسب من شأنه أيضا أن يجعل اللقاحات أكثر فعالية".

تحسين المزاج النوم الجيد يمكن أن يرتبط بالمزاج الجيد، فإذا نام الشخص جيدًا، فإنه يشعر بالسعادة وتحسين المزاج، عندما يتم تعزيز مستويات الطاقة لدى الشخص، فإن ذلك سيساعد الشخص على اجتياز التحديات ومواجهتها.

النوم يحسن ذاكرتك النوم يمنحك مقدار الراحة التى يحتاجها جسمك، حتى لو كان عقلك لا يزال يعمل، إنها عملية تعزيز وتحديث ذكرياتك الخاصة من اليوم.

خفض الوزن النوم الجيد يساعد جسمك على التخلص من الوزن الزائد، إذا لم يحصل الشخص على القدر المناسب من النوم، فسيقوم جسمه بإنتاج هرمون يسمى الجريلين، والذى سيعزز الشهية، وسينخفض إنتاج هرمون الليبتين، وهو الهرمون الذى يحدد ما إذا كان الشخص ممتلئًا أم لا، عندما لا ينام الشخص بشكل صحيح فى الليل، فإنه يكون أكثر توتراً ولا يملك الطاقة اللازمة لمحاربة الرغبة الشديدة فى تناول الوجبات السريعة.

النوم يزيد الإنتاجية

تم ربط النوم بين الوظيفة الإدراكية الأعلى وتحسين التركيز، وهذا الثنائى يمكن أن يساعد الشخص على التركيز. نصائح لزيادة ساعات وجودة النوم - ركز على ما تأكله وما تستهلكه في النظام الغذائي.

- وجود جدول نوم مناسب.

- تقليل مستويات التوتر.

- الحد من القيلولة أثناء النهار.

- ممارسة النشاط البدني مثل المشي وغيرها في حياتك اليومية.

- عدم تناول الكافيين ليلاً.

- عدم تناول الطعام أو تناول أي شيء بعد العشاء.

- أخذ حمام دافئ قبل النوم.

- عدم تناول أي سوائل قبل النوم.

- الحصول على وسادة وفراش وسرير مريحين.

- إنشاء روتين مريح قبل النوم.

- الحفاظ على جدول نوم مناسب.

- زيادة التعرض للضوء خلال النهار.