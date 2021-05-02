ما هى اضطرابات النوم وما أبرز أسبابها وأعراضها؟

ندى سليم

النوم هو وظيفة أساسية للجسم ويحتاج الشخص البالغ في المتوسط إلى 7-8 ساعات من النوم يوميًا، للحفاظ على صحة العقل والجسم، لذا تعد اضطرابات النوم من أكثر المشاكل المزعجة التى تحدث للشخص والتى تكون نتيجة أسباب وعوامل عديدة.





وطبقًا لتقرير نشر فى health line، فإن النوم يعمل على تنظيم التمثيل الغذائي وإدارة الوزن، وخفض مستويات التوتر، والوقاية من أمراض نمط الحياة، وتحسين الإدراك والانتباه، وبناء المناعة.

ومن أبرز أعراض اضطرابات النوم الاستلقاء على السرير لساعات في محاولة للنوم، والاستيقاظ في منتصف الليل، والشعور بالملل والنعاس حتى بعد النوم طوال الليل.

وأوضح الخبراء أنه خلال النوم تخضع خلايا الجسم لإصلاحها واستعادة كفاءتها، وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تستيقظ منتعشًا بعد ليلة نوم، وهناك مراحل محددة للنوم:

1. مرحلة نوم حركة العين غير السريعة

تستمر من دقيقة إلى خمس دقائق وهي مرحلة "النعاس"، وعندها يتباطأ نشاط دماغك وجسمك بحركات دورية.

2. مرحلة النوم الثانية

فيها تنخفض درجة حرارة جسمك، وتسترخي عضلاتك ويتباطأ تنفسك، وهنا تتوقف حركة العين وعذه هي المرحلة التي تقضي فيها حوالي نصف وقت نومك.

3. المرحلة الثالثة (وتسمى أيضًا N3)

ويستمر النوم بها لمدة عشرين إلى أربعين دقيقة، وتبدأ هنا مرحلة النوم العميق، ويرتاح جسمك في هذه المرحلة وينخفض ​​معدل ضربات قلبك وتنفسك.

وتعرف أيضًا أن هذه المرحلة بنوم الموجة القصيرة.

4. المرحلة الأخيرة

يستعيد فيها جسمك ويصلح ويتعافى وبالتالي يبني جهاز المناعة.

وأوضح الخبراء أن هناك عدة أسباب وراء الإصابة باضطرابات النوم:

1 عادات النوم السيئة

على سبيل المثال، مشاهدة التلفزيون واستخدام الأدوات حتى وقت متأخر من الليل، وممارسة الرياضة في المساء، وغيرها من الأنشطة المفرطة في التحفيز

وبعض الأدوية مثل أدوية ضغط الدم وأدوية البرد والمنشطات وبعض مضادات الاكتئاب وما إلى ذلك قد تسبب الأرق وتعطل أنماط نومك.

2.تناول الكافيين

مثل شرب القهوة أو الشاي قرب موعد النوم

3.الاستهلاك المفرط للكحول

لابد من تجنبه قرب موعد النوم حتى لا يؤدى إلى الأرق وظهور اضطراب النوم.

4.الاضطرابات النفسية

مثل القلق والاكتئاب التى تؤدى إلى اضطرابات النوم والأرق

5.حالات طبية مؤلمة أو أمراض مثل الصداع النصفي والصداع والتهاب المفاصل.

6. الشيخوخة: حوالي 50٪ من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عامًا يجدون صعوبة في النوم .

ومن أهم أعراض اضطرابات النوم ما يلي:

1.صعوبة في النوم.

2 النوم المضطرب.

3.دورة النوم والاستيقاظ غير المنتظمة.

4.الشعور بالنعاس أثناء النهار.

5.التنفس بشكل غير منتظم أو التحرك كثيرًا أثناء النوم.

6.الشخير بصوت عال.

7.المشي أثناء النوم أو التحدث أثناء النوم.