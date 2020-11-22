تشرب شاى ولا قهوة؟.. اعرف المناسب لصحتك

كتبت نهير عبد النبى

يعتبر الشاي والقهوة من المصادر الجيدة للكافيين ومضادات الأكسدة، والتى يمكن أن تفيد صحتك بعدة طرق، حيث يجب أن تشرب القهوة إذا كنت تريد زيادة سريعة فى الطاقة، لأنها تحتوى على نحو ضعف كمية الكافيين الموجودة فى الشاى.

يجب أن تشرب الشاي إذا كنت تريد المزيد من الطاقة المستمرة ومستويات الانتباه، حيث إن كلا من الشاي الأخضر والأسود يحتويان على مادة L-theanine، وهي مادة كيميائية تستقلب الكافيين على مدى فترة زمنية أطول.

القهوة والشاى هما من أكثر المشروبات شيوعًا في العالم، كلاهما يحتوى على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بالنشاط، ما يجعل من الصعب الاختيار بين الاثنين، وحسب ما ذكره موقع insider إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول الاختلافات والتشابهات بين القهوة والشاي وأيها أفضل لصحتك.

تحتوي كل من القهوة والشاي على مادة الكافيين، وهو منبه يمكن أن يجعلك تشعر باليقظة والنشاط، ووجدت دراسة كبيرة أجريت عام 2015 أن الأشخاص الذين يستهلكون كمية معتدلة من الكافيين لديهم مخاطر أقل للإصابة بمرض السكري من النوع 2 مقارنة بالأشخاص الذين لا يستهلكون أيًا منها، كما كانوا أقل عرضة للإصابة ببعض أمراض القلب والأوعية الدموية ، والأمراض التنكسية العصبية بما في ذلك مرض الزهايمر وباركنسون - والسرطانات مثل سرطان القولون وسرطان الرحم وسرطان الكبد.

كوب واحد من القهوة يحتوى عادة على 80 إلى 100 ملج من الكافيين، وفقًا لكريستوفر جاردنر ، دكتوراه ، مدير دراسات التغذية في مركز ستانفورد لأبحاث الوقاية على النقيض من ذلك ، يحتوي كوب واحد من الشاي على 30 إلى 50 مجم من الكافيين فقط.

ماثيو تشاو دكتوراه في الطب، أستاذ مساعد في علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا ديفيس، يدعم هذا الادعاء. يقول "بشكل عام ، تحتوي القهوة على مادة الكافيين أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات مقارنةً بالشاي الأسود من نفس الحجم".

ومع ذلك، فإن النسبة الدقيقة تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك:

نوع الشاى

كمية الشاى المستخدمة فى تحضير الكوب

درجة حرارة الماء

طول الوقت الذى يُترك فيه الشاى لينقع