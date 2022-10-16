هل من الآمن إعطاء الأطفال أقل من 12 عامًا القهوة ومشروبات الكافيين؟

كتبت أمل علام

الكثير منا يعشق القهوة، ولا يمكن أن يستغنى عنها في الصباح، وخاصة أن كل الدراسات التي خرجت إلينا أثبتت أنها تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية والخرف، وبعض أنواع السرطان، ولكن هل يمكن أن يشربها الأطفال؟ وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة الإخبارية.CNN

وقال الموقع إنه على الرغم من التحذيرات التي صدرت منذ سنوات من أطباء الأطفال وغيرهم من المهنيين الصحيين بأن القهوة وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل المشروبات الغازية والمشروبات الرياضية يمكن أن تكون ضارة بالشباب، إلا أن الآباء يسمحون لأطفالهم الصغار -حتى الأطفال الصغار- بشرب تلك المشروبات.

وجدت دراسة أجريت عام 2015 على أمهات بوسطن أن 14% ممن شملهم الاستطلاع سمحوا لأطفالهم الذين يبلغون من العمر عامين بشرب ما بين 1 و4 أونصات من القهوة يوميًا (نصف فنجان قهوة 4 أونصات). ووجدت الدراسة أيضًا أن 2.5% من الأمهات قدمن القهوة لأطفالهن في عمر عام واحد.

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول القهوة أو الشاي أو الصودا أو المشروبات الرياضية أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين للأطفال دون سن 12 عامًا، بينما يجب على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا الحد من تناولهم للكافيين إلى أقل من 100 ملليجرام في اليوم - حوالي بحجم فنجان قهوة صغير.

وأضاف الموقع، أنه يمكن أن تحتوي زجاجة المشروب الرياضي على ما يقرب من 250 ملليجرام من الكافيين حسب العلامة التجارية، يمكن أن يحتوي كوب الشاي على ما يصل إلى 47 ملليجرامًا بينما يمكن أن تحتوي الصودا الدايت على 46 ملليجرامًا، تحتوي الشوكولاتة على بعض الكافيين أيضًا، حيث تزداد الكمية كلما أصبح لون الشوكولاتة داكنًا. يمكن أن تحتوي حفنة من حبوب البن المغطاة بالشوكولاتة على 336 ملليجرام من الكافيين، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

وأوضح الموقع، أنه يمكن حتى شراء علكة الكافيين والنعناع وألواح الطاقة -وحتى آيس كريم القهوة، لكن الأطفال ليسوا بالغين صغارا، فنظرًا لأن الأطفال عادة ما يكونون أصغر حجمًا في الجسم، فيمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، ويساهم في ارتداد الحمض، ويسبب القلق واضطرابات النوم لدى الأطفال، في الجرعات العالية جدًا، يمكن أن يكون الكافيين خطيرًا.

قال طبيب الأطفال الدكتور مارك كوركينز، رئيس لجنة التغذية بالأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال: "يظهر الأطفال في غرفة الطوارئ مع عدم انتظام ضربات القلب أو ما نسميه عدم انتظام دقات القلب أو ضربات القلب السريعة"، "يعتقد بعض الناس أنه من الرائع إعطاء الأطفال الصغار مشروب غازي".

تعتمد الحدود في الغالب على حجم الجسم، وتزداد هذه الحدود عندما يكبر الطفل بما يكفي ليكون قادرًا على استقلاب الكافيين بسهولة أكبر، ومع ذلك، إذا كان الطفل صغيرًا بالنسبة لسنه، أو يعاني من الصداع النصفي أو مشاكل القلب أو النوبات، فقد يكون أكثر حساسية، وفقًا للأكاديمية الأمريكية للطب النفسي للأطفال والمراهقين.

مع كل هذه الأخبار السيئة لماذا يترك الآباء أطفالهم يشربون القهوة؟

يبدأ الأمر عندما يبدأ الأطفال الصغار في طلب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة "لأنهم يرون الوالدين والأشقاء الأكبر سنًا يشربونها - إنه شيء" للبالغين "، كما قال كوركينز، رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والتغذية للأطفال في مركز العلوم الصحية بجامعة تينيسي في ممفيس.

ولأن الآباء يرون أنه غير ضار -ومن المحتمل أن يكون بكميات ضئيلة- فإنهم سيسمحون لأطفالهم بأخذ رشفة أو اثنتين، ويسهل ترك الأطفال يشربون ما يريدون من القهوة.

قال كوركينز: "مشكلتي الأخرى مع الأطفال الذين يشربون القهوة هي أنها ذات قيمة غذائية قليلة، وأنها تحل محل شيء يجب أن يكون مكتملًا من الناحية التغذوية، مثل الحليب والماء، الحليب مليء بالكالسيوم وفيتامين د والماء مهم.

وأضاف: إن الكافيين منبه يزيد اليقظة، وإذا شعر طفلك أنه يحتاج إلى الكافيين ليقضي يومه، فسيكون من الأفضل عرضه على طبيب أطفال لتحديد السبب الجذري لما يسبب الإرهاق في المقام الأول."