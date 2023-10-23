لأصحاب المزاج.. شرب الشاي والقهوة يوميًا يحميك من الشيخوخة

كتبت إيناس البنا

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، عن أن تناول كوب من الشاي أو القهوة يوميًا يمكن أن يبقيك أقوى في سن الشيخوخة، وفقًا لما نشرته صحيفة "تليجراف" البريطانية.

وقال الباحثون إن شرب القهوة والشاي في منتصف العمر قد يرتبط بانخفاض احتمال الإصابة بالضعف الجسدي في أواخر العمر، وذكر الباحثون أن الأشخاص الذين شربوا أربعة فناجين من القهوة يوميًا كانوا أفضل حالاً، كما أن أولئك الذين شربوا الشاي الأسود والأخضر استفادوا أيضًا.

ودرس فريق الباحثين من جامعة سنغافورة الوطنية 12 ألف مشارك، تتراوح أعمارهم بين 45 و74 عاما، مع فترة متابعة مدتها 20 عاما، موضحين أن تناول هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين في منتصف العمر قد يرتبط بانخفاض احتمال الضعف الجسدي في أواخر العمر.

وأوضحت الدراسة أنه تم أجراء مقابلات مع المشاركين لأول مرة في منتصف العمر، بمتوسط عمر 53 عاما، وسئلوا عن عادتهم في شرب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية والأطعمة مثل الشوكولاتة من حيث التكرار وحجم الحصة، وشكلت القهوة والشاي 84% و12% على التوالي من إجمالي الكافيين في المجموعة، وكان أكثر من الثلثين (68.5 %) يشربون القهوة يوميا، في هذه المجموعة، شرب 52.9 % كوبًا واحدًا يوميًا، واستهلك 42.2 % كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا، بينما شرب 4.9 % المتبقية أربعة أكواب أو أكثر يوميًا.