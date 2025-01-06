الصحة العالمية تقدم 5 نصائح تساعدك على النوم.. أبرزها تجنب الوجبات الكبيرة

كتبت أمل علام

لو بتعانى من الأرق وصعوبة في النوم، ويؤثر ذلك على مزاجك طوال النهار وعلى إنتاجك في العمل فإنه يجب أن تحرص على القيام بعدد من الأمور لكى تتمتع بنوم جيد طوال الليل دون حدوث قلق أو أرق.



النوم

تقدم منظمة الصحة العالمية 5 نصائح تساعدك على النوم بشكل أفضل ..

1.احرص على النوم في أوقاتٍ منتظمة، اذهب إلى الفراش في نفس الوقت كل ليلة، واستيقظ في نفس الوقت كل صباح، وكذلك في عطلة نهاية الأسبوع.

2.اجعل مكان نومك هادئًا ومُظلمًا ومُريحًا، ودرجة الحرارة فيه مناسبة، إن أمكن.

3. قلل من استخدامك للأجهزة الإلكترونية، مثل التلفزيون والكمبيوتر والهواتف الذكية، قبل النوم.

4. تجنب الوجبات الكبيرة والكافيين والكحول قبل النوم.

5. مارس بعض التمارين الرياضية، النشاط البدني خلال النهار يمكن أن يساعدك على النوم بسهولة أكبر في الليل.