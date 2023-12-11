أخطاء ترتكبها عند ذهابك للنوم تضر بصحتك.. أبرزها النوم بالجورب

كتبت ـ أمل علام

مع اقتراب الطقس البارد، قد تفكر في ارتداء ملابس إضافية عند النوم لتظل دافئًا، ولكن احذر، فقد يكون لذلك تأثير سلبي على صحتك، وذلك وفقا لموقع Daily Express.

ارتداء الجوارب في السرير..

قد يؤدي ارتداء الجوارب أثناء النوم إلى انخفاض الدورة الدموية، خاصة عندما تكون ضيقة جدًا، كما ستظل فيها لفترة طويلة من الزمن.

في دراسة حديثة، تم العثور على العديد من البكتيريا – مثل الإشريكية القولونية والزائفة – موجودة على الجوارب كما هي موجودة على ممسحة الأرجل، كثير من الناس يرتدون جواربهم طوال اليوم ويذهبون إلى السرير بنفس الجوارب، هذا أمر غير مرغوب فيه للغاية، ومن المرجح أن يزيد من خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الالتهابات بما في ذلك عدوى المسالك البولية، إن ارتداء الجوارب في السرير يزيد من خطر الإصابة بالعدوى الفطرية في القدمين مثل قدم الرياضي (سعفة القدم).

النوم بالملابس الداخلية..

إنه لا يوجد سبب لارتداء الملابس الداخلية أثناء النوم، وخاصة الملابس الداخلية، لا يمكن أن يكون هذا غير مريح فحسب، بل من الجيد أن تسمحي لأعضائك الخاصة بالهواء، لأن ذلك يبقيها صحية، من خلال السماح للهواء بالدوران، فإنك تسمح برطوبة أقل حول الأعضاء التناسلية، مما يعني فرصة أقل للإصابة بعدوى الخميرة ونمو البكتيريا.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مصطلح "النوم بالملابس الداخلية" بنسبة 40%، مما يدل على أن الناس يفكرون في ارتداء طبقات قليلة للحفاظ على دفء أعضائهم الخاصة، تعتبر الملابس أساسية عند محاولة البقاء دافئًا خلال فصل الشتاء، لكن ارتداء قطع إضافية من الملابس أثناء النوم قد يؤثر على الدورة الدموية وخطر الإصابة بالعدوى.

ارتداء بيجامة ضيقة..

كما هو الحال مع الجوارب، يمكن للملابس الضيقة أن تحد من الدورة الدموية وتدفق الدم، مما يؤدي إلى نوم أسوأ أثناء الليل، وعدم الراحة التي قد توقظك.

كلما كانت الملابس ضيقة، قل احتمال قدرتك على التحرك أثناء نومك، مما يعني أنك قد لا تتمكن من الشعور بالراحة أثناء قيلولة بعد الظهر، قد تؤدي البيجامة أيضًا إلى رفع درجة حرارة الجسم، وهو ما يبدو وكأنه حلم في هذا الطقس البارد، ولكن قد ترتفع درجة حرارتك، مما يعطل نومك مرة أخرى. أثناء نومك، يجب أن ترتفع درجة حرارتك بشكل طبيعي، لذلك تحتاج إلى محلول يكون دافئًا بما يكفي ليساعدك على النوم، ولكن ليس دافئًا جدًا أثناء النوم. إذا كنت ترتدي البيجامة، تجنب الصوف واختار شيئًا قطنيًا بدلاً من ذلك.