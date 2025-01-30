لو بتعانى من ارتجاع المرىء.. اعرف نوع البن الأفضل لراحة معدتك

كتبت إيناس البنا

إذا كانت عادتك في شرب القهوة تؤثر على معدتك، فمن المهم أن تعرف بعض الخيارات التي يمكنك اتخاذها للحد من الآثار الجانبية، والفوائد الصحية للقهوة معروفة جيدًا، فقد كشفت الدراسات وفقا لموقع صحيفة " nypost" فإن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام لديهم خطر أقل للإصابة بمرض السكر من النوع 2 ومرض الزهايمر، كما ارتبط استهلاك القهوة بتحسن معدل الأيض واليقظة العقلية والأداء البدني وطول العمر .

القهوة مصدر غني بمضادات الأكسدة، وهي مركبات تحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، تعمل مضادات الأكسدة الموجودة في القهوة، مثل البوليفينول والكاتشين، على تحييد الجذور الحرة، مما يقلل الالتهاب وخطر تلف الخلايا.

ولكن هذا المشروب ارتبط أيضا شربه منذ فترة طويلة بعسر الهضم وحموضة المعدة وارتجاع الحمض وغير ذلك من أعراض الجهاز الهضمي.

الارتجاع الحمضي هو حالة يتدفق فيها الحمض من المعدة إلى المريء، وحرقة المعدة هي الشعور بالحرقان في الصدر الناجم عن الارتجاع الحمضي.

وحسب التقرير، يمكن أن يؤدي الارتجاع الحمضي المزمن بمرور الوقت إلى ظهور أعراض مثل الشعور بالحرقان أو الطعم المر في الفم، أو التهاب الحلق، أو السعال المزمن، أو بحة الصوت، أو ألم الأذن، أو أعراض تشبه أعراض الربو، أو حتى ألم الصدر غير القلبي .

ولكن هناك أمل لمحبي القهوة، حيث إن التحميص والتحضير المحدد قد يكون خيار مناسب للذين يعانون من مشاكل في المعدة أو ارتجاع والمريء.

تحميص داكن

وفقًا لمسح حديث ، يفضل معظم شاربي القهوة التحميص المتوسط (54%)، مع اعتبار التحميص الداكن البديل المفضل (28%) - بينما قال 10% فقط أن التحميص الخفيف هو المفضل لديهم.يؤدي التحميص إلى تحول لون حبوب البن إلى اللون الغامق، ويحرق بفعالية العديد من مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها.

ولكن في حين تحتوي الحبوب المحمصة الداكنة على مضادات أكسدة أقل من نظيراتها الفاتحة، إلا أنها أقل حمضية بشكل واضح، وبالنسبة للأشخاص المعرضين لارتجاع المريء وبالتالي الذين يتطلعون إلى تقليل تناولهم للأحماض، فقد تكون الحبوب المحمصة الداكنة أو المتوسطة هي الأفضل للجسم.

القهوة الباردة

كما يوحي الاسم، يتم تحضير القهوة الباردة من خلال طريقة تخمير منخفضة الحرارة وطويلة الأمد حيث يتم نقع بقايا القهوة في ماء بارد أو في درجة حرارة الغرفة لمدة تتراوح بين 12 إلى 24 ساعة للحصول على كوب أكثر سلاسة.

بسبب هذه العملية واستخدام الماء البارد، فإن عملية التخمير تستخرج كميات أقل من الأحماض والزيوت من الحبوب، مما ينتج عنه قهوة أقل حمضية، وهذا يجعلها خيارًا أفضل لمن يعانون من ارتجاع المريء.

ومع ذلك، تحتوي القهوة الباردة أيضًا على عدد أقل من مضادات الأكسدة مقارنة بالقهوة الساخنة لأن درجات حرارة الماء المرتفعة تساعد على إطلاق تلك المركبات من القهوة المطحونة.

القهوة منزوعة الكافيين

في حين أن العديد من شاربي القهوة لا يفضلون القهوة منزوعة الكافيين، إلا أنها تعد الخيار الأخير هو الخيار الأفضل لأولئك الذين يعانون من الارتجاع الحمضي.

ويرجع ذلك إلى الاعتقاد بأن الكافيين يعد عاملاً مسبباً للتهيج، لذا فإن القهوة منزوعة الكافيين - والتي لا تزال تحتوي على بعض الكافيين، ولكن أقل من القهوة التي تحتوي على الكافيين بالكامل - تسبب ضرراً أقل.