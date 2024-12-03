الشتاء ومشاكل الهضم.. نصائح للتعامل مع عسر الهضم

كتب – حسام الشقويرى

يجلب الشتاء معه وسائل الراحة والمشروبات الدافئة والوجبات الدسمة، لكنه قد يجلب أيضًا إزعاجًا مألوفًا، ومع الأشهر الأكثر برودة التى تشجع غالبًا على تناول وجبات أثقل وأغنى ونمط حياة أكثر خمولًا، يصبح عسر الهضم شكوى شائعة، ويمكن أن تكون التمارين الرياضية علاجًا طبيعيًا وفعالًا لتحسين الهضم، خاصة فى أشهر الشتاء عندما نميل إلى الحركة بشكل أقل وتناول المزيد من الطعام، وفقا لما نشره وقع onlymyhealth.

تمارين للتعامل مع عسر الهضم فى الشتاء

فيما يلى بعض التمارين اللطيفة والفعالة التى يمكنك دمجها فى روتينك الشتوى لمكافحة عسر الهضم ودعم صحة الجهاز الهضمى بشكل أفضل.

وضعيات اليوجا لتحسين الهضم

تُعد اليوجا واحدة من أفضل الطرق لدعم الجهاز الهضمى وتخفيف عسر الهضم، وتستهدف العديد من الوضعيات منطقة البطن بشكل خاص، ما يشجع على تحسين الدورة الدموية وتحفيز أعضاء الجهاز الهضمى.

المشى بعد الأكل

فى فصل الشتاء، قد يكون من المغرى البقاء فى المنزل والالتفاف ببطانية بعد تناول وجبة الطعام، ومع ذلك فإن المشي لمسافة قصيرة بعد تناول الوجبة يمكن أن يفعل العجائب لعملية الهضم، ويساعد المشى السريع لمدة 10 إلى 15 دقيقة على تنشيط العضلات التى تدعم الأمعاء، ما يعزز الحركة فى الجهاز الهضمى ويساعد فى تحلل الطعام، فقط تأكد من ارتداء ملابس دافئة وضبط وتيرة المشي - فالمشي الهادئ واللطيف أكثر فائدة من التسرع في المشي المكثف.

تمارين التنفس لتحسين الهضم

يمكن أن يؤدى التوتر والقلق إلى تفاقم عسر الهضم، وقد تساهم أيام الشتاء القصيرة والطقس البارد أحيانًا فى الشعور بالاكتئاب، يمكن أن يساعد التركيز على أنفاسك فى تقليل التوتر وتنشيط الجهاز العصبى السمبتاوى، الذى يتحكم فى وظائف "الراحة والهضم" فى الجسم. جرّب ما يلي:

التنفس الحجابي

التنفس الأنفي البديل

التاي تشي للحركة اللطيفة

غالبًا ما يُطلق على التاي تشي اسم "التأمل أثناء الحركة"، وهو يجمع بين الحركات البطيئة المتعمدة والتنفس العميق. إن التدفق السلس للحركة في التاي تشي ممتاز لتحفيز الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد ممارسة التاي تشي على انتظام في تحسين الدورة الدموية وتقليل التوتر وتعزيز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، ويمكن أن تساعد 10 إلى 20 دقيقة فقط يوميًا في تخفيف الانتفاخ والغازات وعدم الراحة.

التمدد لتخفيف الانتفاخ

الانتفاخ مشكلة شائعة في الشتاء، وخاصة بعد الوجبات الكبيرة أو عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون، ويمكن أن يساعد التمدد في تقليل الانتفاخ وتعزيز الهضم بشكل أفضل، جرب تمارين التمدد البسيطة للمساعدة في تخفيف الضغط في معدتك مثل الالتواء الشوكى.