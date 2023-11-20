اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية صحة وطب

أسباب الحرقان عند التبول.. منها التهاب المسالك البولية

الإثنين، 20 نوفمبر 2023 05:00 ص
أسباب الحرقان عند التبول.. منها التهاب المسالك البولية حرقان البول
كتبت رانيا عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الشعور بالحرقان عند التبول علامة تشير على الإصابة بالتهاب فى المسالك البولية أو يكون مشكلة في الكليتين، لذلك يوضح التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بالألم عند التبول، بحسب ما نشره موقع hindustantimes.

عدوى المسالك البولية

تعد عدوى المسالك البولية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرقان عند التبول، وتحدث هذه العدوى عندما تجد البكتيريا، عادة الإشريكية القولونية من الجهاز الهضمي، طريقها إلى مجرى البول وتتضاعف بأعدادها، والنتيجة هي تهيج والتهاب المسالك البولية، ما يسبب الألم وعدم الراحة.

التهاب المهبل البكتيرى

في حين أن التهاب المهبل الجرثومي البكتيرى يؤثر في المقام الأول على منطقة المهبل، إلا أن آثاره تمتد عادة إلى المسالك البولية أيضًا، ما يسبب الألم. 

ويحدث التهاب المهبل البكتيرى عادة عندما يكون هناك خلل بين البكتيريا الجيدة والسيئة الموجودة في المهبل، ما قد يسبب تهيجا وألما أثناء التبول.

التهابات الكلى

يمكن أن يكون التهابات الكلى، من أسباب الشعور بالحرقان أثناء التبول، ويصبح الوضع أكثر خطورة وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدى عدوى الكلى إلى دخول المستشفى، لأنها لديها القدرة على التسلل إلى مجرى الدم.

كيفية علاج الحرقان عند التبول

إن فهم السبب الجذرى للألم أثناء التبول هو الخطوة الأولى نحو العلاج، لكن الباحثون يوصون الأشخاص بعدم الاعتماد على العلاجات المنزلية خلال نفس الفترة، ومن الأفضل أن تتجه إلى الطبيب المختص لتحديد نوع العلاج وغالبًا سوف يوصف مضاد حيوى لعلاج التهاب المسالك البولية، أو المضادات الحيوية على حسب نوع العدوى، عادة ما يتم علاج التهاب المهبل البكتيرى بالمضادات الحيوية أيضًا، لاستعادة توازن البكتيريا المهبلية.
 






حرقان البول

علاج حرقان البول

المسالك البولية

التهاب المسالك

عدوى المسالك

الكلى

التهاب الكلى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة