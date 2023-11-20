أسباب الحرقان عند التبول.. منها التهاب المسالك البولية

كتبت رانيا عامر

عدوى المسالك البولية تعد عدوى المسالك البولية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرقان عند التبول، وتحدث هذه العدوى عندما تجد البكتيريا، عادة الإشريكية القولونية من الجهاز الهضمي، طريقها إلى مجرى البول وتتضاعف بأعدادها، والنتيجة هي تهيج والتهاب المسالك البولية، ما يسبب الألم وعدم الراحة. الشعور بالحرقان عند التبول علامة تشير على الإصابة بالتهاب فى المسالك البولية أو يكون مشكلة في الكليتين، لذلك يوضح التقرير بعض الأسباب التي تجعلك تشعر بالألم عند التبول، بحسب ما نشره موقع hindustantimes.تعد عدوى المسالك البولية أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للحرقان عند التبول، وتحدث هذه العدوى عندما تجد البكتيريا، عادة الإشريكية القولونية من الجهاز الهضمي، طريقها إلى مجرى البول وتتضاعف بأعدادها، والنتيجة هي تهيج والتهاب المسالك البولية، ما يسبب الألم وعدم الراحة.

التهاب المهبل البكتيرى في حين أن التهاب المهبل الجرثومي البكتيرى يؤثر في المقام الأول على منطقة المهبل، إلا أن آثاره تمتد عادة إلى المسالك البولية أيضًا، ما يسبب الألم.

ويحدث التهاب المهبل البكتيرى عادة عندما يكون هناك خلل بين البكتيريا الجيدة والسيئة الموجودة في المهبل، ما قد يسبب تهيجا وألما أثناء التبول. التهابات الكلى يمكن أن يكون التهابات الكلى، من أسباب الشعور بالحرقان أثناء التبول، ويصبح الوضع أكثر خطورة وإذا تركت دون علاج، يمكن أن تؤدى عدوى الكلى إلى دخول المستشفى، لأنها لديها القدرة على التسلل إلى مجرى الدم.