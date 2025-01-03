أخبار 24 ساعة.. الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة تجارية فى مصر

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة تجارية فى مصر

وظائف جديدة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتقديم 19 يناير.. اعرف الشروط

مركز المناخ: ليلة الجمعة الأخيرة فى أيام الكوالح بأربعينية الشتاء

شيخ الأزهر ووزير التعليم يناقشان تعزيز تدريس العربى والدين بالمناهج

رئيس جامعة حلوان يهنئ أساتذة الجامعة برئاسة وأمانة لجان المجلس الأعلى للجامعات

الأوقاف توفد 11 إمامًا وقارئًا لإحياء ليالى رمضان المبارك فى الخارج

صندوق مكافحة الإدمان يقدم العلاج لـ164 ألف مريض مجانا خلال 2024.. إنفوجراف

وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية وسير العمل بمستشفى حميات طنطا

وزارة التموين تنظم 5 أسواق جديدة بالمحافظات ضمن مبادرة سوق اليوم الواحد

مرتبات مجزية.. جهاز تشغيل الشباب بالجيزة ينظم ملتقى توظيف الإثنين