رئيس جامعة حلوان يهنئ أساتذة الجامعة برئاسة وأمانة لجان المجلس الأعلى للجامعات

محمد صبحى

قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، خالص التهنئة لاختيار نخبة من أساتذة الجامعة لتوليهم رؤساء لجان في قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، مؤكداً أن الاختيار يعكس الكفاءة العالية والخبرة المتميزة لأساتذة الجامعة في مختلف المجالات الأكاديمية.

وشملت التعيينات الجديدة عدداً من القطاعات المهمة، حيث تولت الدكتورة علية محمود عبد الهادي، الأستاذة بكلية الفنون الجميلة، رئاسة قطاع الفنون والتربية الموسيقية، بينما تم اختيار الدكتور طارق صالح سعيد، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية، أميناً للقطاع.

وفي قطاع الخدمة الاجتماعية، تم اختيار الدكتور أحمد محمد يوسف عليق الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية رئيساً للقطاع، واختيار الدكتور كريم حسن أحمد همام الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية أميناً للقطاع.

كما شهد قطاع العلوم الرياضية اختيار الدكتور محمد أمين محمد رمضان الأستاذ بكلية العلوم الرياضية رئيساً للقطاع، والدكتور هيثم عبد الحميد أحمد داود الأستاذ بكلية العلوم الرياضية أميناً للقطاع.

أما قطاع السياحة والفنادق، فقد تولى رئاسته الدكتور حازم أحمد عطية الله، الأستاذ بكلية السياحة والفنادق ومحافظ الفيوم الأسبق، وتم اختيار الدكتورة مي إبراهيم زكي الأستاذة بكلية السياحة والفنادق، أمينةً للقطاع.

وأعرب الدكتور السيد قنديل عن اعتزازه بهذه التعيينات، مشيراً إلى أنها تعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها جامعة حلوان كمؤسسة تعليمية رائدة.

وأكد ثقته في قدرة الأساتذة المعينين على إثراء عمل المجلس الأعلى للجامعات من خلال خبراتهم الواسعة وإسهاماتهم القيمة في تطوير التعليم العالي بمصر.

واختتم قنديل تصريحاته مشدداً على أن جامعة حلوان ستظل منبراً لإعداد الكوادر القيادية القادرة على المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها بما يحقق تطلعات المجتمع وأهداف التنمية المستدامة.



الدكتور محمد أمين







جامعة حلوان