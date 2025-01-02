الزراعة: لا توجد أصناف بطاطس بنفسجية مسجلة ومتداولة بصورة تجارية فى مصر

كتبت أسماء نصار

نفى أحمد إبراهيم المستشار الاعلامى لـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الخبر المنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعى والذى يدعى أنه لأول مرة فى تاريخ مصر تنجح زراعة البطاطس الأرجوانية البنفسجي.

أضاف إبراهيم أنه من المعروف أن صبغة الانثوسيانين توجد فى بعض أصناف البطاطس بصورة طبيعية، ولكن تزيد فى بعض الأصناف غير التجارية والتصديرية وغير المنتشرة ولكن فى بعض الدول حديثًا يوجد اتجاه لنشرها للاستفادة بالفوائد الغذائية لصبغة الانثوسيانين.

أضاف أنه لا توجد أصناف بطاطس أرجوانية مسجلة، ومتداوله بصورة اقتصادية وتجارية فى مصر، حيث أنه يلزم لزراعة اصناف البطاطس، ويتم تداولها فى السوق المصرى، أن تكون مسجلة فى قائمة أصناف البطاطس المسموح باستيراد تقاويها من الخارج سنويا.

أوضح إبراهيم، أنه فيما يخص انها تعتبر من أندر وأغلى أنواع البطاطس فى العالم، هو كلام عار من الصحة تماما، حيث أنه على النطاق المحلى والعالمى لاتوجد اصناف بطاطس مبالغ فى اسعارها عن الاصناف الاخرى التجارية.

أشار الى أنه لا توجد مشاكل من اكثار اصناف البطاطس الملونة أو غير الملونة تحت الظروف المصرية ولا تحتاج لمعاملات خاصة لانتاج مواصفة خاصة فى الدرنة.

وتناشد وزارة الزراعة كل وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعي بتحرى الدقة في نشر أي معلومات غير دقيقة قد تثير البلبلة .

كما تهيب بالتواصل مع الوزارة للحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة.