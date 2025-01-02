صندوق مكافحة الإدمان يقدم العلاج لـ164 ألف مريض مجانا خلال 2024.. إنفوجراف

كتب مدحت وهبة

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق انفوجراف على الصفحة الرسمية للصندوق على "فيس بوك " استعرض مجهودات الخط الساخن " 16023" على مدار عام 2024 ،حيث تم تقديم الخدمات العلاجية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2024 لعدد 164 ألفا و465 مريضا " جديد ومتابعة " وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجاناً ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 96 % بينما بلغت نسبة الإناث 4%، حيث تردد المرضى على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم "16023"وعددها 33 مركزا بـ 19 محافظة حتى الآن.

على جانب آخر، نشر الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي على صفحته الرسمية منشورا أشار فيه إلى أن إتاحة الخدمة العلاجية لـ164 ألف متردد على مدار عام 2024 يعكس كيف نجح الصندوق في مد جسور الثقة مع مرضى الإدمان، وأصبح لديهم طمأنينة كاملة بأن التقدم للعلاج في الصندوق أمن من أي عقاب، موجها الشكر لكل الزملاء قائلا :" بشكر كل زملائي الذين تحملوا مسئولية العلاج لهذا العدد الضخم وقدروا يحققوا معادلة صعبة جدا وهي جودة الخدمة ومجانية التكلفة وهو أمر في الإدارة عظيم".