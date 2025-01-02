وزير الصحة يتفقد الخدمات الطبية وسير العمل بمستشفى حميات طنطا

كتب وليد عبد السلام

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، مستشفي حميات طنطا بمحافظ الغربية، يأتي ذلك ضمن جولة الوزير لمتابعة منظومة العمل على أرض الواقع، وتذليل أي عقبات، فضلاً عن متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

واستهل الوزير تفقده بزيارة أقسام (العناية المركزة - الاستقبال - الطوارىء - وحدة الغسيل الكلوي - العلاج الطبيعي - عيادة الأسنان- العيادات الخارجية) واطمئن علي جودة الأجهزة الطبية بالمستشفي وشدد علي التزام الفرق الطبية وتقليل فترة انتظار المرضي.

وحرص وزير الصحة والسكان، على التأكد من توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، مؤكدا ضرورة التنسيق فيما يتعلق بالإبلاغ الفوري بما قد ينقص المستشفى من مستلزمات، مشددا على اتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ على نظافة محيط المستشفى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل عن الهيكل الوظيفي للمستشفى الجديد التي تقع على مساحة 2050 متر مربع، بإجمالي 137 سرير وبتكلفة 173 مليون جنيه، وتتضمن 12 كرسي غسيل كلوي، و4 غرف عمليات وإفاقة، و72 سرير إقامة، و21 سرير عناية ورعاية مركزة، و10 أسرة للطوارئ، بالإضافة إلى سكن الأطباء، والتمريض.





وأوضح عبدالغفار، أن معدل التردد اليومي للمستشفي 415 حالة، بالإضافة 12859 حالة شهريا، بمتوسط تردد العيادات الخارجيه 6391 حالة، ومتوسط 3637 حالة بقسم الطوارىء، ومتوسط 545 حالة بعيادة الأسنان.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير استكمل جولته بتفقد مركز طب أسرة بنواج، واطمئن علي مستوي الخدمة المقدمة بالمركز بعيادات الأسنان، وصحة المرأة، وتنظيم الأسرة، وملفات طب الأسرة، والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلي غرفة المبادرات الصحية الرئاسية والتطعيمات، وتاكد من توافر وسائل تنظيم الاسرة بالمركز، وتوافر المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية.

وأشاد الوزير باداء الاطقم والكوادر الطبية بالمركز، لما لمسه من آراء ايجابية للمواطنيين بمستوي الخدمة الطبية التي يقدمها المركز، مشيدا بالتجهيزات الطبية الحديثة والتي تتيح تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، ونوه إلي تكثيف حملات التوعوية المجتمعية بخدمات المركز، وأكد على أهمية دور الرائدات الريفيات في التواصل مع السيدات للاستفادة من خدمات مبادرة صحة المرأة.

واستمع الوزير خلال تفقده للمركز لشرح تفصيلي لعمليات التطوير والصيانة الدورية التي تتم بالمركز، والإجراءات التصحيحية التي تم إنجازها بنسبة 95 ٪، وفقا لحملات المرور التي تمت من قبل نواب الوزير.



رافق الوزير خلال الجولة الدكتور محمد حساني مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة، و الدكتور أنور اسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور بيتر وجيه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا خضر رئيس قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة، والدكتور أسامة بلبل، وكيل الوزارة بمحافظة الغربية.