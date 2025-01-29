الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا لشمال غزة

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أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة بأن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال قطاع غزة بين صباح الإثنين وظهر الثلاثاء.

ووفقًا لما نقلته قناة "الحرة" الأمريكية، أوضح المكتب أن نصف العائدين هم من الرجال، بينما يشكل النساء والأطفال النصف الآخر، وذلك استنادًا إلى بيانات مجموعة عمل تضم عدة منظمات أقامت نقاط تعداد في مختلف أنحاء القطاع.

وأضاف المكتب أن الفئات الأكثر ضعفًا بين العائدين تشمل النساء الحوامل والمرضعات، المسنين، الأشخاص ذوي الإعاقة، المصابين بأمراض مزمنة، والمحتاجين إلى رعاية طبية عاجلة، إضافة إلى القاصرين غير المصحوبين بذويهم.