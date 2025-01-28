7 طرق نفسية فعالة لدعم شخص حزين فى محيطك.. ساعده وقويه

كتبت مروة محمود الياس

الحزن شعور يخيم على الجميع، بين الحين والآخر يشعر الشخص بالحزن لأسباب مختلفة، ولكن يعانى البعض من عدم القدرة على مواساة شخص حزين في محيطهم، والحل يكمن في بعض الحيل النفسية التي يقدمها تقرير نشر في موقع هيلث هارفارد الطبي.

الحزن مزعج

الحزن سبب الكثير من المشكلات النفسية والجسدية أيضًا، الحزن المستمر قد يؤثر على الحالة المزاجية وعلى السلامة النفسية كذلك، فتزداد نوبات الاكتئاب أو القلق أو التوتر وغيرها الكثير، قد يعانى فى محيطك شخص مقرب من الحزن نتيجة صدمة أو موقف، ويقدم تقرير نشر فى موقع هيلث هارفارد الطبي مجموعة من النصائح التى تمكنك من مساعدة شخص يعانى الحزن العميق المؤثر على نمط حياته.

نصائح لمواساة شخص يعانى الحزن.. نفسية سهلة

- لا تسأله كيف حالك؟، بل بدلا من تعميق حزنه بسؤال إجابته معروفة وحزينة، اسأله "كيف تشعر اليوم".

- قدم له مشاعر الأمل والتفاؤل دون مبالغة على الدوام، ادخل في عقله فكرة اليقين بأن الحزن غير باقٍ، وأن الأمل موجود، وأن الأمور سوف تتحسن، بقليل من الكلمات المحفزة.

لا تفرط بالحديث معه، كن مقتصدًا في كلماتك حتى لا يفضل العزلة.

- ساعده أكثر ما تتحدث معه، قد ببعض المهام التي تقع على عاتقه.

- استمع جيدا له، كن مستمعًا صامتًا وافهم مشاعر وتقبلها، ولا تكن متحدثا أكثر من مستمعا.

- تجنب إصدار الأحكام عليه بل كن مدعمًا مهمًا كان ما يعانيه أو يقوله.

- لا تضغط عليه بالتواصل الاجتماعة، أو بضغوط تشبه التحفيز الشديد مثثل "لابد من المضي قدما" ، بل يجب أن تتفهم مشاعره وتحفزه بشكل بيسط وهادئ.

- إّذا كان يعانى من مشكلات نفسية حقيقية، أو من حزن مبالغ فيه، أو من أعراض مصاحبة للحزن وعزلة شديدة، لابد من إقناعه بزيارة مختص للإطمئنان على صحته النفسية.