كيف تفرق بين الحزن والاكتئاب وسوء الحالة المزاجية؟

الفرق بين المزاج السيء والحزن والاكتئاب:

المزاج السيء الشعور بالحزن من الأشياء الشائعة، لكن يتم الخلط بينها وبين مرض الاكتئاب ، ومن الصعب على الأشخاص التمييز بين الحالة المزاجية السيئة والحزن والاكتئاب، وهناك فرقًا كبيرًا بين الاكتئاب والحزن والمزاج السئ تختلف الأعراض والأسباب الكامنة وطرق علاج كل حالة عن بعضها البعض، نتعرف على الفرق بين الحزن والاكتئاب والمزاج السئ في السطور التالية. الضغوط الحالية مثل المخاوف المالية، والمشاكل الأسرية ، ومشاكل النوم ، والأمراض المزمنة ، والحجج المسببة للتوتر مع الأفراد في المنزل أو في العمل، وخيبات الأمل ، هي عادة ما تسبب الحالة المزاجية السيئة إنها تجعل الشخص يشعر بالإرهاق والقلق أكثر من المعتاد.

قد يشعر الشخص بالإحباط دون وجود سبب واضح ومع ذلك ، فهو يمثل الحالة العاطفية التي نختبرها الآن في ظل الوضع الحالي ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها بعد بضعة أيام.

قد تشمل الأعراض العامة لانخفاض المزاج ما يلي:

-الحزن

- القلق

-التعب

-الغضب

-إحباط

-قلة الثقة بالنفس

-الشعور بالقلق

يمكن أن تختلف هذه الأعراض من شخص لآخر لتحسين مزاجك ، يمكنك محاولة تناول طعامك المفضل أو مشاهدة فيلم أو الخروج مع صديقك وعائلتك أو الحصول على مزيد من النوم أو التحدث عن مشاكلك مع شخص ما. أعراض الحزن الحزن هو عاطفة سائدة غالبًا ما تكون استجابة لظروف أو أفعال شخص ما إنه شعور يمكن ربطه بسهولة بالعجز واليأس والحزن والخجل والحزن ، ولكن ليس بحالة نفسية كل هذه الظروف قد يكون لها تأثير ضار على مزاجك.

الحزن عاطفة عابرة وقد لا يستمر لجزء كبير من اليوم أو قد لا يؤثر على ناتج عملك قد تختفي من خلال قبول أو تعديل الموقف أو السلوكيات المهدئة للذات مثل البكاء أو تشتيت الانتباه.

قد تشمل أعراض الحزن ما يلي:

فقدان الاهتمام بالأنشطة اليومية

عدم القدرة على النوم ليلا

فقدان الشهية والوزن

الشعور بالذنب

صعوبة في التركيز

الأرق

القلق

شعور بانعدام القيمة وانعدام الدافع

فقدان الاهتمام والحماس

التعب

في حالة تعرض الشخص لحزن لا يختفي بعد بضعة أيام أو أسابيع ووجد نفسه غير قادر على العمل بشكل طبيعي مرة أخرى ، فقد يكون هذا مؤشرًا على الاكتئاب استشر طبيبك في هذه الحالة.

ما هو الاكتئاب؟ في حين أن الحزن قد يختفي بمحادثة صادقة، فإن الاكتئاب شيء يجب أن يشمل مساعدة أخصائي الصحة النفسية.

يُعرف الاكتئاب أيضًا بالاكتئاب السريري أو الاضطراب الاكتئابي الرئيسي ، وهو اضطراب مزاجي وحالة عاطفية غير طبيعية. من وجهة نظر عامة ، قد يكون لهذا تأثير على شعورك وتصرفاتك.

قد تواجه أعراض الاكتئاب مثل:

الحزن أو الشعور بالإحباط

عدم الاهتمام بفعل أي شيء

مشاكل النوم أو النوم لفترات طويلة في بعض الأحيان

اليأس

مشاعر القلق والغضب والتهيج

نقص مستويات الطاقة

تغيرات في شهيتك يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وفقدانه