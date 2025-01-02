فوائد ممارسة الرياضة 30 دقيقة يوميًا لمريض السكر من النوع الثاني

كتبت إيناس البنا

مرض السكر من النوع 2 هو حالة مزمنة تؤثر على كيفية معالجة الجسم لسكر الدم (الجلوكوز)، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري، ويحدث عندما يصبح الجسم مقاومًا لتأثيرات الأنسولين أو لا ينتج ما يكفي من الأنسولين للحفاظ على مستويات السكر في الدم الطبيعية.

وفقا لموقع " healthsite"،تقدم التمارين الرياضية العديد من الفوائد للأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع 1 و2.

1. تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم

زيادة حساسية الأنسولين: تساعد التمارين الرياضية العضلات على استخدام الجلوكوز بكفاءة أكبر، مما يقلل من كمية الأنسولين التي يحتاج الجسم لإنتاجها أو استخدامها.

امتصاص أفضل للجلوكوز: يساعد النشاط البدني على زيادة امتصاص الجلوكوز في خلايا العضلات، مما يؤدي إلى خفض مستويات السكر في الدم.

تأثير ما بعد التمرين : قد تظل مستويات السكر في الدم منخفضة لمدة تصل إلى 24 ساعة بعد التمرين، وخاصة مع النشاط البدني المنتظم.

2. إدارة الوزن

تقليل دهون الجسم : تساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في إنقاص الوزن، وهو أمر مفيد بشكل خاص في إدارة مرض السكري من النوع 2، فقدان حتى نسبة صغيرة من وزن الجسم يمكن أن يحسن بشكل كبير من التحكم في نسبة السكر في الدم.

منع السمنة : الحفاظ على وزن صحي يساعد على منع تطور مرض السكري من النوع 2 لدى الأشخاص المعرضين للخطر.

3. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

- خفض ضغط الدم : تساعد التمارين الرياضية على خفض ضغط الدم، مما يقلل من خطر حدوث المضاعفات مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية، والتي هي أكثر شيوعاً لدى الأفراد المصابين بمرض السكر.

تحسين مستويات الكوليسترول : يمكن أن يساعد النشاط المنتظم على تقليل الكوليسترول السيئ LDL وزيادة الكوليسترول الجيد HDL.

4. يقلل من خطر حدوث المضاعفات

يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام إلى تقليل خطر حدوث المضاعفات المرتبطة بالسكري مثل أمراض الكلى وتلف الأعصاب (اعتلال الأعصاب) ومشاكل الرؤية (اعتلال الشبكية) من خلال تحسين الدورة الدموية الشاملة والتحكم في التمثيل الغذائي.

5. يحسن الصحة العقلية

تقليل التوتر والقلق : تساعد ممارسة التمارين الرياضية على إطلاق الإندورفين، الذي يساعد على تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

تحسين الوظائف الإدراكية : يرتبط النشاط البدني بتحسين وظائف المخ ويمكن أن يساعد في إدارة أعراض الاكتئاب والقلق، والتي تعد شائعة لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة مثل مرض السكري.

6. يحسن صحة العضلات والمفاصل

يساعد التمرين المنتظم على تقوية العضلات والعظام، مما يقلل من خطر السقوط والكسور، وهو أمر مهم بشكل خاص للأشخاص المصابين بمرض السكري المعرضين لخطر فقدان كثافة العظام.

يساعد النشاط البدني على تحسين مرونة وصحة المفاصل، مما يقلل من خطر حدوث المضاعفات المرتبطة بالاعتلال العصبي وتيبس المفاصل.

7. يدعم إدارة مرض السكري على المدى الطويل

يمكن أن تساعد ممارسة التمارين الرياضية في تسهيل إدارة مرض السكري وجعلها أكثر فعالية من خلال تقليل الحاجة إلى الأدوية أو الأنسولين.

8. يعزز الطاقة والقدرة على التحمل

تعمل التمارين الرياضية على تحسين القدرة على التحمل بشكل عام، والطاقة، ونوعية الحياة، مما يجعل من السهل على الأفراد المصابين بمرض السكري القيام بالأنشطة اليومية.