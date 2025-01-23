هل إضافة خل التفاح إلى كوب من الماء قبل الأكل يساعد على إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة ياسر

هناك العديد من الأقاويل حول أن تناول كوب من الماء المضاف إليه خل التفاح يساعد في فقدان الوزن، ووفقا لموقع healthshot، سنتعرف على حقيقة الأمر.

هل خل التفاح يساعد على إنقاص الوزن؟

إن تناول خل التفاح في كوب كبير من الماء قبل تناول وجبة الطعام يمكن أن يقلل من نسبة الجلوكوز في تلك الوجبة بنسبة تصل إلى 30 %، فيحتوي على حمض الأسيتيك، الذي يبطئ من تحلل الكربوهيدرات إلى سكر، وهذا مفيد بشكل خاص إذا كنت مصابًا بمرض السكري ويمكنه أيضًا زيادة فقدان الوزن.

كيفية استخدام خل التفاح لإنقاص الوزن؟

- تخفيف خل التفاح: قم بخلط 1-2 ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء.

- اشرب قبل الوجبات: تناول مزيج خل التفاح قبل 20-30 دقيقة من تناول الوجبات للمساعدة في قمع الشهية والهضم.

- ابدأ بجرعة صغيرة: ابدأ بجرعة صغيرة (ملعقة كبيرة) وزدها تدريجيًا حسب الحاجة.

على الرغم من أن خل التفاح قد يكون له فوائد محتملة في إنقاص الوزن، فمن الضروري أن تتذكر أنه ليس بديلاً عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. استشر دائمًا أخصائي الرعاية الصحية قبل إضافة أي مكملات أو علاجات جديدة إلى روتين إنقاص الوزن الخاص بك.

