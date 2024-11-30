دراسة: تناول الأسماك الزيتية والحبوب الكاملة يقلل من الإصابة بالتهاب المفاصل

كتبت أمل علام

أظهرت دراسة بحثية جديدة أن تناول المزيد من الفاكهة والأسماك الزيتية والحبوب يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، وذلك وفقا لما ذكره موقع Medical Express.

أجرى الباحثون مراجعة منهجية لـ 30 دراسة مختلفة - شملت ما يقرب من 10000 شخص مصاب بالتهاب المفاصل الروماتويدي - أجريت بين عامي 2000 و 2024. ونشرت النتائج في مجلة Nutrients .

تسلط الدراسة الضوء على العلاقة بين 32 مجموعة غذائية ومشروبات ومواد مغذية مختلفة وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، مع وجود أدلة قوية على أن بعض المجموعات الغذائية قد تساعد في تجنب الأعراض.

وتظهر النتائج أن بعض العوامل الغذائية ــ بما في ذلك الأسماك الزيتية وفيتامين د ــ قد تلعب دوراً وقائياً وتساعد في منع الناس من الإصابة بالمرض، ويبدو أن تناول المزيد من الحبوب، بما في ذلك الحبوب الكاملة وحبوب الإفطار والفواكه، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولكن النتائج ليست واضحة، وفقًا لمؤلف البحث يوانيوان دونج، وهو باحث حاصل على درجة الدكتوراه في كلية علوم الأغذية والتغذية بالجامعة،

وتقول يوان دونج، من كلية علوم الأغذية والتغذية، "يبحث بحثي فيما إذا كانت العوامل الغذائية تساهم في خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال زيادة الالتهاب والتأثير على الجهاز المناعي".

وأضافت، "إن التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض نموذجي متعدد العوامل، مدفوعًا بعوامل وراثية وبيئية، يبحث بحثي فيما إذا كانت العوامل الغذائية تساهم في خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي من خلال زيادة الالتهاب والتأثير على الجهاز المناعي، مضيفا، تقدم هذه النتائج فهماً أعمق لكيفية تأثير النظام الغذائي على خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وتقترح تعديلات غذائية محتملة للوقاية من المرض وإدارته."

وأكدت البروفيسورة جانيت كيد، من كلية علوم الغذاء والتغذية، "إن النتائج واعدة، إذ تظهر أنه من خلال تناول كميات أكبر من الأطعمة مثل الأسماك الزيتية والحبوب والخضروات وفيتامين د، قد يتمكن الأشخاص من خفض فرص إصابتهم بهذه الحالة المؤلمة والموهنة".

التهاب المفاصل الروماتويدي هو مرض مناعي ذاتي شائع، يحدث نتيجة لمهاجمة الجهاز المناعي للخلايا السليمة عن طريق الخطأ، وتشمل أعراضه آلام المفاصل وتيبسها وتورمها وصعوبة الإمساك بالأشياء، ويمكن أن يؤدي إلى إعاقة طويلة الأمد، ولكن التشخيص المبكر والعلاج يمكن أن يخفف بشكل كبير من الآثار، ويصيب نصف مليون شخص في المملكة المتحدة وهو أكثر شيوعًا بين كبار السن والنساء.

الأطعمة المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي:

أظهرت الأسماك الزيتية وفيتامين د والخضراوات تأثيرات وقائية محتملة ضد تطور التهاب المفاصل الروماتويدي، ارتبط زيادة استهلاك الفواكه والحبوب بانخفاض خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.