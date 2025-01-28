قائمة أطعمة شتوية غنية بالعناصر الغذائية وتشعرك بالدفء

كتبت فاطمة خليل

الشتاء هو موسم الأمراض وبرودة الطقس، لذا تحتاج إلى الاهتمام بمناعتك وكذلك تدفئة جسمك، من خلال ارتداء الملابس الثقيلة، علاوة على الطعام الذي نستهلكه يمكن أن يساعد أيضًا في تدفئتنا وتعزيز مناعتنا، بحسب موقع "تايمز ناو".

أفضل الأطعمة الشتوية لتعزيز المناعة والشعور بالدفء

الخضراوات الجذرية

الخضراوات الجذرية مثل الجزر والبطاطا واللفت غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف والفيتامينات مثل أ و ج. توفر هذه الخضراوات طاقة مستدامة وتساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يجعلها إضافة ممتازة لوجباتك الشتوية.

الفواكه الحمضية

الشتاء هو موسم البرتقال والليمون والجريب فروت، هذه الفواكه مليئة بفيتامين سي، وهو عنصر غذائي أساسي لتقوية المناعة، وتساعد أيضًا في إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على صحة بشرتك في طقس الشتاء القاسي.

الخضراوات الورقية

السبانخ والكرنب هي خيارات غنية بالعناصر الغذائية وغنية بالحديد والكالسيوم ومضادات الأكسدة، فهي تساعد في الحفاظ على صحة العظام ودعم الجهاز المناعي وتوفير الطاقة الأساسية خلال الأشهر الباردة.

المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور الكتان غنية بالدهون الصحية والبروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية، إنها تبقيك دافئًا وتحسن صحة القلب ووظائف المخ، ويمكن أن يوفر تناول حفنة من المكسرات يوميًا طاقة طويلة الأمد ومغذيات أساسية.

الحبوب الكاملة

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والكينوا والأرز البني هي مصادر ممتازة للكربوهيدرات المعقدة والألياف، فهي تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، مما يبقيك ممتلئًا وحيويًا طوال اليوم. توفر هذه الحبوب أيضًا الدفء والراحة، مما يجعلها مثالية لوجبات الإفطار في الشتاء.

التوابل

التوابل مثل الكركم والزنجبيل والقرفة والفلفل الأسود معروفة بخصائصها الحرارية، والتي تولد الحرارة في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه التوابل بفوائد مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، والتي تساعد في مكافحة المشكلات الصحية المرتبطة بالشتاء. يمكن لكوب من حليب الكركم أو شاي الزنجبيل أن يبقيك دافئًا وصحيًا.

الشوربات

الشوربات من أطعمة الشتاء الأساسية، فهي لا تبقيك رطبًا فحسب، بل توفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية، كما أن إضافة الخضار أو العدس أو الدجاج إلى حسائك يمكن أن يجعله وجبة صحية مليئة بالعناصر الغذائية.

أهمية الطعام الذي نتناوله في فصل الشتاء

يلعب النظام الغذائي المتوازن في الشتاء دورًا حاسمًا في الحفاظ على الصحة العامة، يحسن تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المناعة، وتساعد في مكافحة العدوى، وتدعم الصحة العقلية.

الشتاء هو أيضًا وقت يعاني فيه الكثير من الناس من اضطراب عاطفي موسمي "الاكتئاب"، يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 وفيتامين د والمغنيسيوم في تحسين الحالة المزاجية ومكافحة أعراض الاكتئاب.