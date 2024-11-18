الأرصاد تحذر من ارتداء الملابس الثقيلة ثم تخفيفها: ارتدوا ملابس خريفية

كتب أحمد عبد الرحمن

وجهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصيحة للمواطنين، بأخذ الحيطة في ارتداء الملابس، لا الشتوية الثقيلة أو الخفيفة، ولكن نرتدى الملابس الخريفية، مضيفة أن من يعود من عمله في فترات الليل المتأخر يرتدي جاكت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، عبر قناة "CBC"، أنه بعد فترة المنخفض الجوي الخميس المقبل، سيكون هناك فترات دفء بالنهار بشكل كبير، وقد يجعلنا نشعر بالحر، ومع تخفيفها يجعلنا نصاب بنزلات البرد.

وأكدت على أهمية أن يكون قائدى المركبات المسافرين على الطرق من الرابعة فجرا إلى السابعة صباحا، على حذر شديد لوجود شبورة كثيفة في ذلك التوقيت، ويجب متابعة النشرة الجوية.