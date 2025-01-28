ارتفاع عدد ضحايا حادث انهيار منصة خشبية بالهند إلى 87 قتيلا ومصابا

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أعلنت السلطات الهندية ارتفاع حصيلة الضحايا جراء حادث انهيار منصة خشبية خلال احتفال ديني في ولاية "أوتار براديش" الواقعة شمالي البلاد، إلى سبعة قتلى على الأقل وأكثر من 80 مصابا.

وذكرت قناة "إنديا تي في" الهندية في نسختها الإنجليزية اليوم الثلاثاء أن فرقا تابعة للشرطة والإطفاء هرعت إلى مكان الحادث من أجل المشاركة في جهود الإنقاذ، مشيرة إلى أنه تم نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات المجاورة من أجل تلقي العلاج.

وكان رئيس وزراء ولاية أوتار براديش فى الهند "يوجي أديتياناث" قد أعرب عن حزنه الشديد إزاء وقوع الحادث، وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.