مصرع 6 أشخاص وإصابة 50 آخرين إثر انهيار منصة خلال احتفال دينى شمالى الهند

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لقى ستة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من 50 آخرين؛ إثر انهيار منصة خلال احتفال ديني في ولاية أوتار براديش شمالي الهند.

ونقلت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الثلاثاء، عن مصادر بالشرطة قولها "إن المنصة المصنوعة من الخيزران انهارت بسبب زيادة الحمولة؛ إثر تدافع المواطنين للوقوف عليها".

وأوضحت الشرطة أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين بجروح طفيفة في موقع الحادث، بينما يخضع آخرون للعلاج في المستشفى.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية أوتار براديش، يوجي أديتياناث، عن حزنه الشديد إزاء وقوع الحادث، وأصدر توجيهاته للجهات المعنية بتسريع أعمال الإغاثة، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.