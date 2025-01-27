الغدة سليمة والدايت مش نافع.. عوامل هتساعدك على الحرق

كتبت فاطمة خليل

يتبع الكثير من الأشخاص نظامًا غذائيًا أو دايت لإنقاص الوزن، لكن قد يفشل هذا الدايت بشكل متكرر رغم أن الفحوصات والتحاليل مثل: الغدة الدرقية سليمة، إلا أن هناك عوامل أخرى تساعدك على حرق الدهون وإنقاص وزنك، بحسب موقع "dr mark hyman".

مفتاح فقدان الوزن والحفاظ عليه يتلخص في أمرين بسيطين، أولاً: قلل من شهيتك تلقائيًا وليس عن طريق إجبار نفسك على تناول الطعام بل عن طريق إصلاح الهرمونات والكيمياء الدماغية غير الطبيعية التي تسبب الجوع والإفراط في تناول الطعام.

الطريقة الثانية هي زيادة التمثيل الغذائي تلقائيًا حتى تحرق المزيد من السعرات الحرارية طوال اليوم، لكن لسوء الحظ، فإن معظم الأنظمة الغذائية تفعل العكس - تزيد من الجوع وتبطئ عملية التمثيل الغذائي.

لو الدايت بيفشل.. عوامل هتساعدك على حرق الدهون

1. تحكم في شهيتك بهذه الطريقة

معظم الأنظمة الغذائية تعتمد على تناول كميات أقل من الطعام وهو ما يؤدي إلى الجوع، لذا لا يمكنك تجويع نفسك لفترة طويلة وبدلا من ذلك اتبع هذه القاعدة لنجاح الدايت:



- تناول ما يكفي لإشباع شهيتك (ولكن فقط الطعام الطازج).

- تناول البروتين في وجبة الإفطار وتجنب تناول الطعام قبل النوم ب 3 ساعات.

- قم بترتيب وجباتك لموازنة نسبة السكر في الدم وخفض الأنسولين

2- لا تركز على السعرات الحرارية ولكن ركز على مضمونها

ركز على الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض جدًا كأطعمة أساسية في نظامك الغذائي المكسرات والبذور والدجاج والأسماك واللحوم التي تتغذى على العشب والخضروات ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض (الخضار، ومكونات السلطة، وما إلى ذلك).



-استخدم الحبوب والفاصوليا باعتدال (لا تزيد عن نصف كوب مرة واحدة في اليوم لكل منهما).



-استخدم السكر كدواء - بجرعات صغيرة جدًا. وكل أنواع السكر متشابهة.



لا تستخدم المحليات الصناعية - فهي تحفز مستقبلات السكر والجوع وتبطئ عملية التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى السمنة ومرض السكري من النوع 2.

3. لا تبتعد عن الدهون

لا يزال معظم الناس يعتقدون أنه يجب علينا تجنب الدهون لإنقاص الوزن، لكن هناك بعض الدهون الصحية التي يجب إضافتها لنظامك الغذائي مثل: زيت الزيتون.



قام العالم والتر ويليت من جامعة هارفارد بمراجعة كل العلوم المتعلقة بالدهون المنخفضة وفقدان الوزن ووجد أن تناول الدهون ليس هو ما يجعلك سمينًا بل السكر.



وجدت دراسة حديثة أجراها ديفيد جينكينز أن اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الكربوهيدرات (26%) وعالي الدهون (43%) كان أكثر فعالية في إنقاص الوزن وتقليل عوامل الخطر القلبية الوعائية من اتباع نظام غذائي نباتي منخفض الدهون.

أظهرت دراسات أخرى أنه من خلال تناول المزيد من الدهون وكمية أقل من الكربوهيدرات، يمكنك زيادة عملية التمثيل الغذائي لديك بمقدار 300 سعر حراري في اليوم (تناول نفس إجمالي السعرات الحرارية في اليوم).

لا تخف من الدهون فهي في الواقع تجعلك تشعر بالشبع، وتسرع عملية التمثيل الغذائي لديك وتساعدك على إنقاص الوزن.

- تناول الدهون الجيدة في كل وجبة.

- تناول الدهون النباتية، مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزبدة جوز الهند

- تناول الدهون الحيوانية النظيفة (البيض والدجاج واللحوم) والأسماك التي تحتوي على دهون أوميجا 3 (السردين والرنجة والسلمون).

4. لديك أسباب خفية وتحتاج إلى مساعدة طبية

هناك أسباب تتجاوز نظامك الغذائي أو مقدار التمارين التي تمارسها والتي تؤثر على وزنك وعملية التمثيل الغذائي لديك.



جسمك عبارة عن نظام والعديد من الأشياء تؤثر على عملية التمثيل الغذائي.

الأسباب الخفية الأكبر لمقاومة فقدان الوزن هي الأشياء التي تسبب الالتهاب. والالتهاب الناتج عن أي شيء يؤدي إلى زيادة الوزن عن طريق تفاقم مقاومة الأنسولين.

ابحث عن الأسباب الخفية لزيادة الوزن

تخلص من الأطعمة المسببة للالتهابات ابدأ بالجلوتين ومنتجات الألبان

-عالج أمعاءك: تجنب الأدوية التي تدمر الأمعاء (حاصرات الأحماض والمضادات الحيوية ومضادات الالتهاب) قم بتجويع البكتيريا الضارة من خلال تناول نظام غذائي منخفض السكر ومنخفض التخمير (النشا).

-تناول البروبيوتيك