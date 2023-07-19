كتبت نهير عبد النبى

إذا بدأت في تناول سعرات حرارية أكثر من المعتاد أو قللت من ممارسة الرياضة، فلن تتفاجأ إذا ارتفعت الأرقام على الميزان ولكن ماذا لو كنت تفعل كل شيء كما تفعل دائمًا، وما زال وزنك يرتفع؟ حسب ما ذكره موقع helthy فإن هناك أسباب غير متوقعة لزيادة الوزن وهى:



-قلة النوم هناك مشكلتان في العمل مع النوم وزيادة الوزن أولاً ، إذا كنت مستيقظًا متأخرًا، فستكون الاحتمالات أكبر أنك تتناول بعض الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل ، مما يعني المزيد من السعرات الحرارية السبب الآخر يتعلق بما يحدث في جسمك عندما تكون محرومًا من النوم تزيد التغيرات في مستويات الهرمونات من الجوع والشهية وتجعلك أيضًا تشعر بعدم الشبع بعد الأكل.

ضغط

عندما تصبح متطلبات الحياة شديدة للغاية ، تدخل أجسادنا في وضع البقاء على قيد الحياة. يفرز الكورتيزول ، "هرمون التوتر" ، مما يؤدي إلى زيادة الشهية وبالطبع ، قد نصل إلى الأطعمة المريحة ذات السعرات الحرارية العالية في أوقات التوتر أيضًا هذا المزيج هو أرض خصبة مثالية لزيادة الوزن.



مضادات الاكتئاب من الآثار الجانبية المؤسفة لبعض مضادات الاكتئاب زيادة الوزن تحدث إلى طبيبك حول إجراء تغييرات على خطة العلاج الخاصة بك إذا كنت تعتقد أن مضادات الاكتئاب التي تتناولها تسبب زيادة الوزن لكن لا تتوقف أبدًا عن تناول الدواء أو تغيره بنفسك اعلم أن بعض الأشخاص يعانون من زيادة الوزن بعد بدء العلاج من تعاطي المخدرات لمجرد أنهم يشعرون بتحسن ، مما يؤدي إلى تحسن الشهية أيضا ، يمكن أن يسبب الاكتئاب نفسه تغيرات في الوزن.



منشطات تشتهر أدوية الستيرويد المضادة للالتهابات مثل بريدنيزون بتسببها في زيادة الوزن الأسباب الرئيسية هي احتباس السوائل وزيادة الشهية قد يرى بعض الأشخاص أيضًا تغييرًا مؤقتًا في المكان الذي يحتفظ فيه الجسم بالدهون أثناء تناول المنشطات إلى أماكن مثل الوجه أو البطن أو مؤخرة العنق إذا كنت قد تناولت المنشطات لأكثر من أسبوع ، فلا توقفها فجأة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة تحقق مع طبيبك اولا.



الأدوية التي قد تسبب زيادة الوزن ترتبط العديد من الأدوية الموصوفة الأخرى بزيادة الوزن تشمل القائمة الأدوية المضادة للذهان (المستخدمة لعلاج اضطرابات مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب) ، إلى جانب الأدوية لعلاج الصداع النصفي والنوبات المرضية وارتفاع ضغط الدم والسكري اعمل مع طبيبك لإيجاد دواء يعالج أعراضك ويقلل من الآثار الجانبية.



لا تقفز لإلقاء اللوم على حبوب منع الحمل خلافًا للاعتقاد الشائع ، لم يثبت أن حبوب منع الحمل المركبة (الإستروجين والبروجستين) تسبب زيادة دائمة في الوزن يعتقد أن بعض النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل المركبة قد يعانين من زيادة الوزن المرتبطة باحتباس السوائل ، ولكن هذا عادة ما يكون قصير المدى. إذا كنت لا تزال قلقًا بشأن زيادة الوزن المحتملة ، فتحدث إلى طبيبك.



قصور الغدة الدرقية إذا كانت الغدة الدرقية (الغدة التي على شكل فراشة في مقدمة عنقك) لا تنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، فمن المحتمل أنك تشعر بالتعب والضعف والبرد وتكتسب وزناً بدون ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية ، يتباطأ التمثيل الغذائي ، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن حتى الغدة الدرقية التي تعمل في الطرف الأدنى من المعدل الطبيعي قد تسبب زيادة الوزن قد يؤدي علاج قصور الغدة الدرقية بالأدوية إلى عكس بعض زيادة الوزن.



لا تلومي سن اليأس تكتسب معظم النساء بعض الوزن في وقت قريب من سن اليأس ، ولكن ربما لا تكون الهرمونات هي السبب الوحيد يؤدي التقدم في السن إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ، لذا فإنك تحرق سعرات حرارية أقل. وتلعب التغييرات في نمط الحياة (مثل ممارسة الرياضة بشكل أقل) دورًا ولكن قد يكون اكتساب الوزن مرتبطًا بانقطاع الطمث ، حيث تتراكم الدهون حول خصرك أكثر من الوركين والفخذين.



متلازمة كوشينغ زيادة الوزن هي عرض شائع لمتلازمة كوشينغ ، وهي حالة تتعرض فيها للكثير من هرمون الإجهاد الكورتيزول ، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن وتشوهات أخرى يمكن أن تصاب بمتلازمة كوشينغ إذا كنت تتناول المنشطات لعلاج الربو أو التهاب المفاصل أو الذئبة يمكن أن يحدث أيضًا عندما تفرز الغدد الكظرية الكثير من الكورتيزول ، أو قد يكون مرتبطًا بورم قد تكون زيادة الوزن أكثر وضوحًا حول الوجه أو الرقبة أو الجزء العلوي من الظهر أو الخصر.



متلازمة تكيس المبايض (متلازمة تكيس المبايض)

متلازمة تكيس المبايض هي مشكلة هرمونية شائعة لدى النساء في سن الإنجاب ينمو لدى معظم النساء المصابات بالـ PCOS العديد من التكيسات الصغيرة على المبايض تؤدي هذه الحالة إلى اختلالات هرمونية تؤثر على الدورة الشهرية للمرأة ويمكن أن تؤدي إلى زيادة شعر الجسم وحب الشباب تقاوم النساء المصابات بهذه الحالة الأنسولين (الهرمون الذي يتحكم في نسبة السكر في الدم) ، لذلك قد يتسبب في زيادة الوزن. يميل الوزن إلى التجمع حول البطن ، مما يعرض هؤلاء النساء لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب.