لمرضى السكرى.. الإفراط في طهي الطعام قد يزيد من مؤشر نسبة السكر بالدم

كتب - حسام الشقويرى

مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) هو مقياس يشير إلى مدى سرعة ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد تناول طعام معين، وهو يعني قيمة عددية للأطعمة على مقياس من 0 إلى 100، بناءً على مدى سرعتها في التسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم.

والأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض (أقل من 50) يتم هضمها وامتصاصها ببطء، ما يسبب زيادة بطيئة في نسبة السكر في الدم، ويساعد على تجنب الارتفاعات المفاجئة والحادة، فبعض الأمثلة الصحية تشمل الحبوب الكاملة والخضروات غير النشوية وبعض الفواكه، وفقا لما نشره موقع thehealthsite

أوضح التقرير، أن الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المعتدل، والذي يتراوح بين 50 و70، تسبب ارتفاعًا أكثر اعتدالًا في نسبة السكر في الدم، وتندرج أطعمة مثل خبز القمح الكامل والأرز البني ضمن هذه الفئة، فهي توفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم متوازنة.

و يتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المرتفع، والذي يتراوح بين 70 و100، بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم يتبعه انخفاض مفاجئ، مما قد يجعلك تشعر بالتعب. وتشمل هذه الأطعمة الخبز الأبيض والأرز الأبيض والحبوب المكررة والوجبات الخفيفة السكرية.

ويساعدك فهم المؤشر الجلوكوزي للأطعمة على اتخاذ خيارات غذائية مستنيرة، مما يسمح لك بتحديد ما إذا كنت تريد استهلاك أو الحد من أو استبدال أطعمة معينة بناءً على تأثيرها المحتمل على مستويات السكر في الدم.

والإفراط في الطهي قد يزيد من المؤشر الجلوكوزي للأطعمة، وتوضح أن هذا يحدث لأن الإفراط في الطهي يؤدي إلى تفتيت جدران خلايا الطعام، مما يجعل الكربوهيدرات أسهل في الهضم. وعندما يتم تفتيتها بشكل أسرع أثناء الهضم، يتم امتصاصها في مجرى الدم بشكل أسرع، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

إن فهم المؤشر الجلوكوزي أمر بالغ الأهمية ، حيث يقيس المؤشر الجلوكوزي مدى سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم لدى الطعام، ويتم هضم الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض ببطء. ومع ذلك، فإن الإفراط في الطهي يمكن أن يحول الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض أو المتوسط بشكل طبيعي إلى نوع آخر ذو مؤشر جلايسيمي أعلى، مماثل للكربوهيدرات المكررة، والتي تسبب ارتفاعًا حادًا في نسبة السكر في الدم، لذلك، تلعب طرق الطهي ومدة الطهي دورًا حاسمًا في الحفاظ على سلامة العناصر الغذائية والمؤشر الجلوكوزي للطعام.

خيارات الطبخ الصحية لمرضى السكري

ويوصي بطرق الطهي مثل الطهي بالبخار والتحميص والشواء للأشخاص الذين يتطلعون إلى تنظيم مستويات السكر في الدم. وتقول إن طرق الطهي هذه تساعد في الحفاظ على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفضًا من خلال الحفاظ على جدران الخلايا وإبطاء هضم الكربوهيدرات، في حين أن الغليان والإفراط في الطهي يمكن أن يزيد من مؤشر نسبة السكر في الدم.

ومرضى السكري يمكنهم اتخاذ خيارات أكثر صحة من خلال اختيار الأطعمة ذات المؤشر الجلوكوزي المنخفض، واستخدام طرق الطهي اللطيفة، ومراقبة أحجام الحصص، وموازنة الوجبات بالبروتين والدهون الصحية والأطعمة الغنية بالألياف لتنظيم مستويات السكر في الدم وإدارة حالتهم بشكل فعال.