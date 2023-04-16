اعرف إيجابيات وسلبيات تناول مكملات البروبيوتيك يوميًا

كتبت ميرفت رشاد

إيجابيات وسلبيات تناول البروبيوتيك يوميًا الايجابيات تحسين صحة الجهاز الهضمي الفائدة الأكثر وضوحًا من تناول البروبيوتيك يوميًا هي تحسين صحة الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال ، فيمكن أن تساعد البروبيوتيك في تطبيع حركات الأمعاء وتخفيف الانزعاج. يعزز جهاز المناعة تساعد البروبيوتيك في محاربة البكتيريا الضارة عن طريق تحفيز إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، يحسن استهلاك البروبيوتيك يوميًا نظام الدفاع الطبيعي للجسم ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات. اكتسبت البروبيوتيك شعبية متزايدة في السنوات الأخيرة لأنها تحسن الهضم، وتقوي المناعة ، وتعزز الصحة العامة من خلال المساعدة في تحقيق التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في أمعائنا ومع ذلك، كما هو الحال مع جميع المكملات الغذائية، هناك إيجابيات وسلبيات لتناول البروبيوتيك يوميًا، وفقًا لما نشره موقع "ndtv".الفائدة الأكثر وضوحًا من تناول البروبيوتيك يوميًا هي تحسين صحة الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ أو الإمساك أو الإسهال ، فيمكن أن تساعد البروبيوتيك في تطبيع حركات الأمعاء وتخفيف الانزعاج.تساعد البروبيوتيك في محاربة البكتيريا الضارة عن طريق تحفيز إنتاج الأجسام المضادة في الجسم، يحسن استهلاك البروبيوتيك يوميًا نظام الدفاع الطبيعي للجسم ويساعد الجسم على محاربة الالتهابات.

يعزز الصحة العقلية البروبيوتيك مفيدة أيضًا للصحة العقلية، وجدت العديد من الدراسات صلة بين القناة الهضمية ومزاجنا ، ويمكن أن تساعد البروبيوتيك في تحسين أعراض القلق والاكتئاب، من خلال تقليل الالتهاب وتثبيت مستويات الهرمون ، تساعد البروبيوتيك في تعزيز الصحة العقلية الإيجابية.

يعزز فقدان الوزن يمكن أن يؤدي تناول البروبيوتيك يوميًا إلى تعزيز فقدان الوزن عن طريق تقليل الشهية ومعدل الأيض بالإضافة إلى ذلك، تساعد البروبيوتيك في تكسير وامتصاص العناصر الغذائية بكفاءة، وبالتالي تساعد في الحفاظ على وزن صحي. السلبيات يمكن أن يكون للاستهلاك المفرط آثار سلبية بينما يمكن أن تقدم البروبيوتيك العديد من الفوائد الصحية، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يضر بصحتك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط إلى خلل في بكتيريا الأمعاء، ما يتسبب في أعراض الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغازات.