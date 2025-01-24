مشروب يحتوى على نسبة كالسيوم أعلى من حليب البقر

كتبت مروة هريدى

من المعروف أن منتجات الألبان وبعض الأسماك مثل السلمون والتونة هي المصادر الطبيعية الأكثر شهرة للكالسيوم، ويعد الكالسيوم مهمًا بشكل خاص لحالات مثل هشاشة العظام، والتي تضعف فيها العظام وهي شائعة لدى كبار السن، ولمحاربتها، هناك حاجة إلى كميات متزايدة من الكالسيوم والفوسفات، وفي حين أن تناول كوبًا من الحليب يمكن أن يساعد، إلا أن تناول كوبًا من مشروب التوت الأسود قد يكون خيارًا أفضل، حيث يوفر ما يصل إلى 22 ضعفًا من الكالسيوم مقارنة بحليب البقر، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف إنديا".

ما هو مشروب التوت الأسود؟

مشروب التوت الأسود مصنوع من أوراق شجرة التوت الأسود المجففة، حيث يتم تقطيع الأوراق وتحميصها ثم تجفيفها بالهواء الساخن، حيث يُعرف التوت الأسود بعدد كبير من الكروموسومات ويمكن أن يكون مصدرًا مفاجئًا للكالسيوم.

من جانبها، أجرت وزارة الصحة اليابانية دراسة تُظهر محتوى أوراق التوت الأسود المثير للإعجاب من الكالسيوم مقارنة بمنتجات الألبان، وخاصة لحالات هشاشة العظام.

فيما يلى.. فوائد تناول المشروب المصنوع من أوراق التوت الأسود

- يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم، من خلال تنظيم مستوياته وتحسين حساسية الأنسولين.

- يعزز الجهاز المناعى.

- يساعد في الشيخوخة الصحية بفضل محتواه من مضادات الأكسدة.

- يعزز صحة القلب، من خلال الوقاية من أمراض القلب عن طريق تقليل أكسدة الخلايا الدهنية.

- يمتلك خصائص مضادة للالتهابات تساعد في محاربة الجذور الحرة وتحفيز إطلاق خلايا الدفاع ضد العدوى.

- يُخفض ضغط الدم.



- مضاد للميكروبات، بفضل محتواه من الأنثوسيانين والعفص، وهي مركبات ذات تأثير مضاد للميكروبات.

- يحافظ على صحة الجلد، حيث يحميك هذا المشروب من ظهور البقع المرتبطة بالعمر وشوائب البشرة وتفتيح التصبغ.

- يُعزز صحة الشعر، عن طريق تعزيز إنتاج الميلانين في شعرك، واستعادة لونه الطبيعي ومنع الشيب المبكر.

- فقدان الوزن، من خلال تنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل امتصاص الدهون.

- الوقاية من الأمراض الأيضية، بما في ذلك السمنة ومرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الكبد الدهنية غير الكحولية.

الآثار الجانبية التي قد تترتب على تناول مشوب أوراق التوت الأسود:

الغثيان والإسهال والدوار والانتفاخ والإمساك، كما يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم، لذلك يجب على مرضى السكر مراقبة نسبة السكر في الدم عن كثب، كما يجب استشارة الطبيب قبل استخدام هذا المشروب، خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى أو تعاني من أي مشاكل صحية موجودة بالفعل، علاوة على ذلك، يجب على الأطفال والنساء الحوامل أو المرضعات تجنب استخدام أوراق التوت.