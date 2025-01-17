هذا الخضار يساعد فى تنظيم مستويات السكر في الدم

كتبت مروة هريدى

تشير دراسة حديثة من جامعة جنوب الدنمارك إلى أن الجزر قد يساعد الأشخاص المصابين بمرض السكر من النوع 2 في إدارة نسبة السكر في الدم والحفاظ على صحة الأمعاء، وتشير نتائج الدراسة إلى أن الجزر قد يكون مكملًا طبيعيًا خاليًا من الآثار الجانبية للعلاجات الحالية لمرض السكر، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

ماذا يقول البحث؟

تشير دراسة حديثة من جامعة جنوب الدنمارك (SDU) إلى أن تناول الجزر قد يساعد في تحسين أعراض وإدارة مرض السكر من النوع 2، حيث اكتشف الباحثون أن الجزر يمكن أن يعزز قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم ويؤثر بشكل إيجابي على تكوين بكتيريا الأمعاء، حيث يؤثر مرض السكر من النوع 2 على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

ومرض السكر من النوع 2 هو حالة شائعة تحدث عندما لا يستخدم الجسم الأنسولين بشكل صحيح، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، وتؤثر هذه الحالة على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم وغالبًا ما تكون مصحوبة بمضاعفات مثل الكبد الدهني ومقاومة الأنسولين، مما يشكل تحديات عديدة للمرضى.

كيف يؤثر الجزر على نسبة السكر في الدم والبكتيريا المعوية؟

قام الباحثون بدراسة تأثيرات الجزر على مدى 16 أسبوعًا باستخدام فئران مصابة بمرض السكري من النوع 2، وتم وضع الفئران على نظام غذائي عالي الدهون لمحاكاة نمط حياة الإنسان غير الصحي، وتم تقسيمهم إلى مجموعتين، تلقت إحداهما نظامًا غذائيًا مكملًا بمسحوق الجزر المجفف بالتجميد بنسبة 10٪، بينما تلقت الأخرى نظامًا غذائيًا بدون جزر.

تم مطابقة السعرات الحرارية في كلا النظامين الغذائيين، مما يضمن أن المتغير الوحيد هو المركبات النشطة بيولوجيًا في الجزر، وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تلقت مسحوق الجزر أظهرت تحسنًا في تنظيم نسبة السكر في الدم، كما تم قياسه من خلال اختبارات تحمل الجلوكوز، والذى يقيس مدى قدرة الجسم على تنظيم نسبة السكر في الدم بعد تناول كمية محددة من السكر، وفي هذه الدراسة، تم إعطاء الفئران محلول سكر، وتم قياس مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

وفقًا لمؤلفى الدراسة "أظهرت دراستنا أن الجزر غيّر تكوين ميكروبيوم الأمعاء - مليارات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في الأمعاء والتي تلعب دورًا حاسمًا في الهضم والصحة، وأظهرت الفئران التي تستهلك الجزر توازنًا صحيًا للبكتيريا المعوية"، بالإضافة إلى ذلك، كان لدى هذه الفئران المزيد من البكتيريا التي تنتج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) وتتكون هذه الجزيئات الصغيرة عندما تكسر البكتيريا الألياف الغذائية، وتساعد في تنظيم عملية التمثيل الغذائي للطاقة وسكر الدم مع دعم صحة الأمعاء، كل ما نأكله يؤثر على تكوين بكتيريا الأمعاء. يؤدي تناول الجزر إلى تحويل بكتيريا الأمعاء نحو توازن أكثر صحة، مما يفيد الفئران المصابة بداء السكري من النوع 2".

كيف يعمل الجزر؟

يحتوي الجزر على مركبات نشطة بيولوجيًا تعمل على تعزيز قدرة الخلايا على امتصاص السكر، وبالتالي المساعدة في تنظيم نسبة السكر في الدم، وهذه المواد النشطة بيولوجيًا، المستمدة من الأحماض الدهنية غير المشبعة، موجودة أيضًا في خضروات أخرى من عائلة الجزر، مثل البقدونس والكرفس والفجل، وتشير النتائج الأولية من دراسة مماثلة حول تأثيرات الجزر على سرطان القولون إلى أن تناول 30-40 جرامًا فقط من الجزر النيئ أو المطبوخ يوميًا يمكن أن يكون له تأثيرات مفيدة.

فيما يلى.. الفوائد الرئيسية لتناول الجزر:

الحفاظ على صحة العين

يتحول البيتا كاروتين في الجزر إلى فيتامين A، وهو ضروري للحفاظ على الرؤية الجيدة ومنع العمى الليلي.

الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

تعزز الألياف الموجودة في الجزر حركات الأمعاء المنتظمة وتساعد في الشعور بالشبع، مما قد يساعد في إدارة الوزن.

الوقاية من السرطان

تشير الدراسات إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، وخاصة البيتا كاروتين، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة.

الحفاظ على صحة القلب

يحتوي الجزر على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، والألياف التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول.

صحة الجلد

يساهم فيتامين A في صحة الجلد من خلال تعزيز تجدد الخلايا والحماية من أضرار أشعة الشمس.

دعم الجهاز المناعي

يلعب فيتامين A وفيتامين C الموجودان في الجزر دورًا في تعزيز الجهاز المناعي.