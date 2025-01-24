كيف تحتوى غضب ابنك.. نصائح مهمة للأبوين

كتبت مروة محمود الياس

التربية السوية للطفل تتطلب اطلاع ومعرفة من الأبوين للتعامل مع انفعالات أبنائهم المختلفة، مما يساعدهم على نشأة الابن نشأة سليمة تساعده على مواجهة المشكلات مستقبلا، ومن ذلك احتواء ابنك أوقات غضبه.

نصائح تساعدك على تعديل سلوك ابنك الغاضب

العنف والعصبية والغضب، كلها صفات تعود بالسلب على الشباب والمراهقين والأطفال، تجعلهم مضطربين نفسيًا وذهنيًا، فلا يمكن للتنمر أو العصبية أن تخرج طفلاً سويًا، ووفقًا لتقريري نشرا فى موقع Newportacademy فإن هناك الكثير من النصائح الفعالة للأبوين التى يمكن أن تساعدهما على تعديل سلوك طفلهما العنيف والغاضب ومنها:

نصائح للأبوين للتعامل مع غضب الطفل

-اختر معاركك مع طفلك المراهق، فلا يجب الشجار والتحدث معه فى كل المواقف، تخير المواقف الحقيقية المؤثرة.

-ضع حدا لسلوكيات طفلك، اجعله يشعر بمدى عواقب فعله.

-لابد من ملاحظة غضب المراهقين والأطفال مبكرا.

-اهتم بالتحدث معه بصوت منخفض وبادله الحديث الهادئ، فيجب أن يكون الأب فى حالة هدوء وليس غاضبا، فليس من السليم مواجهة الغضب بالغضب.

-إذا أراد طفلك أخذ استراحة من الحديث عند مواجهته بسلوكياته، اترك له الفرصة ولا تواصل الحديث الغاضب.

-لاحظ أية أعراض من الحزن والعنف والغضب من طفلك، وعليك باستشارة المختص مبكرا وطلب المساعدة ولا تهمل الأعراض.

- اهتم بممارسة طفلك للرياضة و تمارين الاسترخاء بشكل مستمر.

- تمارين الاسترخاء والتنفس يجب أن تكون ملاذ طفلك دوما، واجعله يقلدك.

-علمه إدارة مشكلاته بعيدا عن العنف والغضب.

-دوما تحدث مع طفلك عن سبب غضبه واهتم باحتوائه وفهم مشاعره.

- قلل النقد اللاذع لطفلك، وعزز صفاته الإيجابية.

- الاستشارة النفسية من المختصين على مدار رحلة تقويم سلوكيات طفلك أمر فى غاية الأهمية حتى فى أدق المواقف، فلابد من ملاحظة غضب المراهقين والأطفال مبكرا، كن دومًا رادعًا لعنفه أو أية سلوكيات غاضبه من خلاله.

- اهتم بالتحدث معه بصوت منخفض وبادله الحديث الهادئ

- لاحظ أية أعراض من الحزن والعنف والغضب من طفلك، وعليك باستشارة المختص مبكرا وطلب المساعدة، العلاج يساعده على التعبير عن مشاعره والجلسات تساعده على التحكم فى غضبه.